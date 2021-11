Associação Peter Pan participa do Dia de Doar com ação virtual "Seu Pix Salva Vidas"

Os valores arrecadados serão destinados à conclusão de dois centros cirúrgicos no Centro Pediátrico do Câncer

A Associação Peter Pan lançou, nessa segunda-feira, 1º, a ação virtual “Seu Pix Salva Vidas”, que visa arrecadar dinheiro por meio de transferências via Pix. Desde 30 de novembro, a Associação participa do Dia de Doar, data comemorada mundialmente em que milhares de instituições filantrópicas estimulam a cultura da doação e da generosidade. A ação faz parte da campanha #DoaPeterPan e funciona da seguinte forma: o doador faz um Pix para a chave celular 85987114300, no valor de R$ 1, publica o comprovante da doação nas redes sociais e marca mais dois amigos para cumprirem o desafio também.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os valores arrecadados serão destinados à conclusão de dois centros cirúrgicos (um de médio e grande porte) no Centro Pediátrico do Câncer. Atualmente, o hospital só realiza procedimentos simples, sendo necessário o deslocamento do paciente para o Hospital Infantil Albert Sabin, no caso de cirurgias mais complexas. Esse trajeto pode acarretar intercorrências para as crianças e adolescentes, já muito debilitados pela doença.

A ideia é mostrar que todo mundo pode ajudar de alguma forma e não precisa de muito para fazer a diferença.

Admara Pinheiro, Gerente de Captação de Recursos da Peter Pan, explica a importância desse movimento do bem. “O Dia de Doar é praticado em todo o mundo e tem sido fundamental para a sobrevivências de milhares de ONGs. A Associação Peter Pan tem grande alegria em fazer parte dessa mobilização, principalmente porque o principal sentido da data é criar e estimular a cultura da doação. Neste ano, vamos concentrar nossos esforços na força das redes sociais e estamos esperançosos que muitas pessoas vão entrar conosco neste desafio do bem.”



Em 2020, a instituição esteve entre as 100 Melhores do Brasil e em 2019 foi premiada como Melhor ONG do País, prêmio promovido pelo Instituto Doar, a agência O Mundo Que Queremos e a Rede Filantropia em parceria com a Fundação Toyota, Fundação Lemann, Instituto Humanize e a Fundação Getúlio Vargas.

Associação Peter Pan (Foto: Divulgação)



Dia de Doar

O Dia de Doar é uma mobilização mundial que começou nos Estados Unidos em 2012 e hoje já é realizado em mais de 190 países. Um movimento global, o Dia de Doar tem como objetivo promover a generosidade, conectando as pessoas às causas sociais e ambientais.



Livro dos Heróis

Para homenagear os doadores do desafio, a Associação Peter Pan irá publicar o e-book "Livro dos Heróis". Nele irão constar os nomes de quem doou, depoimentos emocionantes e histórias de pacientes que serão beneficiados com a campanha. Para estar no livro, basta o doador entrar no link e preencher o formulário com os seus dados, anexando o comprovante da doação.





Serviço

Campanha: #DoaPeterPan



Como participar:

1. Faça um pix de R$ 1,00 na chave 85987114300

2. Publique em suas redes sociais

3. Marque dois amigos para fazer o desafio também.

Inscrição no Livro dos Heróis: https://shortest.link/livrodosherois



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags