Ciclofaixa de lazer leva fortalezenses para curtir o domingo no Passeio Público

A manhã deste domingo, 31, começou chuvosa em Fortaleza. A precipitação entretanto não atrapalhou os planos de lazer de famílias e amigos que escolheram o Passeio Público, no Centro, para curtir o final de semana. Com o tempo mais ameno, ciclistas aproveitaram a Ciclofaixa de Lazer e quem passou pelo local conferiu programação alusiva ao Dia Mundial da Cidade.



A advogada Jane Menezes conta que saiu do bairro Benfica com a filha, o sobrinho e a família dele “para dar uma volta de bicicleta até a praia” e resolveu passar pelo Centro. “São locais históricos da Cidade e bons para o tempo de hoje”, afirma.

Aldeide Pereira e Paulo Cavalcante, moradores do bairro Joaquim Távora, também aproveitaram a manhã no Passeio Público. “Viemos aproveitar o domingo e ver toda essa beleza que a natureza nos oferece”, conta Aldeide. “Viemos pela ciclofaixa para poder colocar essa placa de sinalização que estão distribuindo”, completa, citando ação promovida pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) neste último dia do Outubro Urbano.

“Costumamos andar sempre de bicicleta, não só no fim de semana”, acrescenta Paulo. “Tudo o que pudermos fazer deixando o carro e a moto em casa, fazemos. Preferimos a bicicleta, pelo prazer e pela economia.”

O incentivo a modais de transporte sustentáveis faz parte do Outubro Urbano, campanha global da Organização das Nações Unidas (ONU) que sensibiliza diversos setores sociais a focar no desenvolvimento de estratégias para a promoção de um crescimento urbano mais inclusivo, justo e sustentável. "Foram atividades virtuais ao longo do mês, com webnários discutindo habitação, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, cidades saudáveis e metrópole. E entendemos que seria importante fechar com uma programação presencial", explica Larissa Menescal, arquiteta e servidora do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).

Neste domingo, Dia Mundial da Cidade, diversas ações aconteceram em espaços abertos. Além da ciclofaixa de lazer e de atividades de educação ambiental e no trânsito no Passeio Público, a Prefeitura promoveu um passeio a pé guiado por pontos históricos do Centro o projeto Praia Acessível na Praia de Iracema.

Segundo Pedro Esdras, diretor de planejamento do Iplanfor, o intuito é "trazer as pessoas para viver a Cidade". "O convite é que haja uma integração entre as atividades que outros grupos já realizam por fortaleza e fortalecê-las", afirma. Entre essas ações estão os encontros do grupo Urban Sketchers Fortaleza.



Criado em 2011, o grupo promove a experiência do desenho de observação por meio de reuniões mensais em diversos espaços urbanos. "A intenção é que as pessoas vão ao espaço público, se apropriem dele e o enxerguem de forma diferenciada. Cada desenho é um só, reflexo da personalidade de cada um," conta Marcos Bandeira, coordenador do Urban Sketchers Fortaleza, celebrando o primeiro encontro do grupo depois do início da pandemia. As datas dos encontros são divulgadas no Instagram e a participação é livre para qualquer pessoa interessada, independente de ter formação em desenho.

