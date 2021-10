Instituto leva informações sobre o câncer de mama para comunidade Cigana do Ceará

Ação tem apoio do Movimento Outubro Rosa no Ceará. Ao todo, o ICB tem núcleos dezesseis estados do país

Neste mês, o Instituto Cigano do Brasil (ICB) está promovendo ações para sensibilizar membros da comunidade para a importância da prevenção contra o câncer de mama. No Ceará, a Comunidade Cigana do Barroso, em Fortaleza, realiza o Outubro Rosa Cigano. Uma roda de conversa com o movimento Outubro Rosa Ceará. Na oportunidade, as ciganas poderão tirar todas dúvidas sobre a prevenção. A ação acontece nesta quinta-feira, 28, às 16 horas.

A conversa será mediada por Valéria Mendonça, coordenadora do Movimento Outubro Rosa no Ceará. A iniciativa tem como objetivo compartilhar informações e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento da doença, contribuindo para a redução da mortalidade.

ICB também firma parcerias com algumas prefeituras através das ações do Outubro Rosa. Atualmente, o Instituto realiza ações nas comunidades ciganas de Pindoretama, além da Fazenda Joelma, em Sobral.

"Nosso Povo Cigano historicamente sofre discriminação e racismo institucional. Esses momentos são muito importantes para que as mulheres ciganas possam ter voz e conhecimento dessa doença, que atinge as mulheres", destaca o presidente do ICB e conselheiro de saúde de Caucaia, Cigano Rogério Ribeiro.

Movimento no Ceará

O ICB tem sede no município de Caucaia, a 15 km de Fortaleza. No entanto, o Estado possui núcleos regionais em Fortaleza, Pindoretama, Jucás e Sobral. O Instituto Cigano do Brasil (ICB), está presente em dezesseis estados, com coordenações em Portugal e na Bélgica.

Serviço

Outubro Rosa Cigano

Palestra: “Vamos falar sobre prevenção do câncer de mama’ com Valéria

Mendonça.

Quando: Quinta-feira, 28, às 16 horas

Local: Comunidade Cigana do Barroso/Fortaleza

Endereço: Rua Nossa Senhora da Gloria n° 1360- Jardim Violeta

Realização: Instituto Cigano do Brasil-ICB

Apoio: Movimento Outubro Rosa no Ceará



