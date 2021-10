Áreas de instabilidade trazem chuva para a Grande Fortaleza nesta terça-feira, 26

Há chance de chuvas até amanhã. No Litoral de Fortaleza, as precipitações caem de maneira isolada e pontual, entre a madrugada e o início da manhã

A manhã desta terça-feira, 26, começou nublada e com chuvas isoladas em Fortaleza e na Região Metropolitana. No bairro Meireles, uma árvore caída na rua Barbosa de Freitas dificultou a locomoção na área.

Além da Capital, alguns pontos de Maranguape, Caucaia, Eusébio e Itaitinga registraram chuva passageira.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há chance de chuvas até amanhã. No Litoral de Fortaleza, as precipitações caem de maneira isolada e pontual, entre a madrugada e o início da manhã.

Na quarta-feira, o Cariri também poderá receber chuvas de fraca intensidade entre a tarde e a noite.

Ventos e umidade do ar

De acordo com a meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, os valores de umidade relativa do ar tendem a ficar entre 25% a 30% no Centro-Sul do Estado. "Rajadas de vento podem variar entre 50 a 55 km/h, principalmente na faixa litorânea e na região da Ibiapaba", explica a meteorologista sobre a previsão dos próximos dias no Ceará.

Chuvas em outubro

Neste mês, 79 municípios registraram precipitações. Além do Crato, os município de Jati, Mulungu e Pacoti tiveram chuvas de mais de 25 mm durante este mês. Veja as 10 maiores chuvas acumuladas por posto até o momento em outubro:

Crato (Posto: LAMEIRO): 47 mm

Jati (Posto: JATI): 45 mm

Mulungu (Posto: MULUNGU): 33.5 mm

Jati (Posto: SITIO MACAPA): 30.2 mm

Pacoti (Posto: PACOTI): 27.6 mm

Pacoti (Posto: SITIO PILOES): 26 mm

Brejo Santo (Posto: BREJO SANTO): 24.5 mm

Crateús (Posto: IBIAPABA): 23 mm

Brejo Santo (Posto: POCO DO PAU): 22 mm

Palmácia (Posto: PALMACIA): 22 mm

