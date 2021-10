AMC instala antenas corta-pipas durante abordagens a motociclistas em Fortaleza

Desde a última segunda-feira, 25, já foram instalados cerca 120 equipamentos. As ações estão ocorrendo durante os comandos de blitz no turnos da manhã e da tarde, em diversos pontos da Cidade

Com o propósito de implementar ações educativas durante as fiscalizações preventivas, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem mobilizado seus agentes de trânsito para atuarem na instalação de antenas corta-pipas durante as abordagens aos motociclistas. A ação começou na última segunda-feira, 25. Conforme André Barcelos, gerente de Educação para o Trânsito da AMC, foram instalados 120 equipamentos até o fim da manhã desta terça-feira, 26.

Os corta-pipas são instalados durante os comandos de blitz no turnos da manhã e da tarde, em diversos pontos da Cidade. Hoje, os agentes da AMC ficaram situados na rua Boris, entre a avenida Presidente Castelo Branco e Rufino de Alencar, ao lado do Teatro São José.

As ações educativas possuem o objetivo de orientar os motociclistas quanto ao uso de equipamentos de segurança, que é obrigatório apenas para mototaxistas e motofretista. Os agentes de trânsito explicam a importância do uso das antenas corta-pipa, do capacete fechado e outros equipamentos de proteção e atitudes seguras que podem evitar acidentes.

Conforme os dados divulgados pela AMC, os motociclistas são os mais vulneráveis no trânsito da Capital. Esses condutores representaram metade das dez mortes registradas em vias no mês de setembro. A outra metade envolveu pedestres (3) e ocupantes de carro (2).



André Luís Barcelos relata que, na manhã dessa segunda, 25, houve a instalação de 40 equipamentos. Dessas pessoas abordadas, cinco afirmaram já ter sofrido alguma lesão ou corte no rosto ou pescoço, ou viram alguém em uma motocicleta ter esse tipo de lesão.



"A antena não é um equipamento obrigatório, mas é um item de segurança. Nós estimulamos esse uso. Em Fortaleza, a pipa é usada para o divertimento, algumas pessoas usam cerol ou a linha chilena [durante o momento do divertimento], e isso pode provocar lesões graves e quedas [aos motoqueiros]", conclui.



Tanto a AMC como o Instituto Dr. José Frota — referência regional no socorro às vítimas de traumas de alta complexidade, lesões vasculares graves, queimaduras e intoxicações — informaram que não possuem dados sobre os números de motoristas envolvidos em acidentes por causa do cerol ou linha chilena.

Antenas corta-pipas

A antena corta-pipa é uma haste de metal com uma espécie de gancho na ponta, que protege e ajuda a cortar linhas de pipa com rol ou as chamadas linhas chilenas que vêm em direção a motociclistas. O equipamento impede que as linhas chilenas e o cerol atinjam o pescoço, tórax e braços dos motociclistas e passageiros, uma vez que as motos não possuem nenhum tipo de proteção frontal.

