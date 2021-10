Funceme aponta baixa possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza nos próximos dias

Valores de umidade relativa do ar tendem a ficar entre 25% a 30% no Centro-Sul do Estado nos próximos dias

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê, para esta terça-feira, 26, céu variando entre parcialmente nublado e sem precipitações em todo o Ceará, com baixa possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza. Na quarta-feira, 27, a previsão é semelhante à de terça, com a diferença de baixa possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza e também no Cariri.

De acordo com a gerente e meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, os valores de umidade relativa do ar tendem a ficar entre 25% a 30% no Centro-Sul do Estado. "Rajadas de vento podem variar entre 50 a 55 km/h, principalmente na faixa litorânea e na região da Ibiapaba", explica a meteorologista sobre a previsão dos próximos dias no Ceará. No final de semana, como indicada a previsão, o céu esteve um pouco mais nublado, com registro de chuvas em alguns municípios.

"No domingo, 24, o poço Lameiro, no município do Crato, registrou 42 milímetros, um acumulado bastante significativo para essa época do ano", pontua a meteorologista. O domingo registrou chuva em 13 dos 184 municípios.

Em outubro, 78 municípios registraram precipitações de até 5 milímetros. Além do Crato, somente o município de Jati teve chuvas de mais de 25 mm durante este mês. O mês é caracterizado por ventos fortes e baixa umidade relativa do ar em algumas regiões do Estado.

