Bar de Fortaleza oferece cerveja grátis neste domingo, 24

O Boteco do Imprensa Food Square irá disponibilizar cerveja grátis para seus clientes neste domingo, 24. A promoção vai durar das 17h às 23h e terá funcionamento diferenciado: nas mesas terão cartões com um QR Code. O cliente, que deverá ser maior de idade, irá escanear o código por meio da câmera de seu celular, e, após assistir a um vídeo e mostrar ao garçom, terá direito a uma cerveja Brahma puro malte gratuitamente.

"O caminhão da Brahma estará conosco no domingo para viabilizar a ação. Além da promoção teremos o nosso cardápio que é sempre variado. Esperamos que o nosso cliente se sinta sempre à vontade em nosso estabelecimento", disse o CEO do Imprensa, Pedro Netto.

A música ficará por conta da cantora Sandrinha, no especial Cajueiro Drinks, a partir das 19h, com o melhor do forró das antigas.

Serviço

Data: 24 de outubro (domingo)

Horário: 17h às 23h

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 2355, no bairro Dionísio Torres



