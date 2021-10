Shopping Parangaba realiza programação especial gratuita de Halloween

Com a proximidade do Halloween, o Shopping Parangaba preparou programação temática para as crianças aproveitarem o fim de semana. O evento, que acontece neste sábado, 23, e domingo, 24 de outubro, contará com atividades como apresentações teatrais, shows de talentos e contações de histórias.

Por conta dos protocopos de segurança, as vagas são limitadas e mediante inscrição no site do Shopping. Toda a programação ocorre no Piso L1. As atividades, realizadas em parceria com a Cia. Mix da Alegria, são divididas em sessões, sendo duas no sábado e uma no domingo.

No sábado, 23, as sessões serão das 16 às 17 horas e das 17h30min às 18h30min. As crianças poderão confeccionar máscaras de esqueleto, além de brincadeiras como a dança da estátua e show de talento. Também será realizada a contação da história “Bruxa, Bruxa venha à minha festa”, que conta a história de uma menina que pede que seres considerados assustadores compareçam à sua festa.

Já no domingo, 24, a partir das 17 horas, será exibida a peça “Halloween no Hotel Transilvânia”. A obra conta sobre o tão esperado aniversário da vampirinha Mavis. Na trama, a "jovem" resolve pedir de presente poder desbravar o mundo dos humanos ao seu pai, o Conde Drácula.

Para poder participar da programação, a organização do evento frisa a importância do uso obrigatório de máscaras. Além disso, pontos de álcool em gel e higienização dos ambientes serão disponibilizados no ambiente.

Serviço

Halloween do Shopping Parangaba

Data: 23 e 24 de outubro

Horário: A partir das 16 horas

Clique aqui para realizar reservar vaga no evento

