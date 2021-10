Planetário Rubens de Azevedo amplia funcionamento a partir desta sexta, 22

A partir desta semana, o Planetário Rubens de Azevedo passa a ter seu funcionamento e ocupação ampliados, realizando também sessões às sextas-feiras e aumentando a oferta de exibições. Assim, nesta sexta-feira, 22, a programação terá início às 18 horas, com a sessão “Viagem no Foguete de Papel”, seguida de “Visões do Cosmos”, às 19h. Os ingressos custam R$ 6,00, a meia, e R$ 12,00, a inteira.

Além disso, aos sábados e aos domingos são exibidas “Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo”, “Da Terra às Galáxias” e “A Luz e o Berço da Vida”, às 17, 18, 19 e 20 horas, respectivamente. Visitas escolares também já podem ser agendadas, às terças e quintas para escolas públicas, e às quartas e sextas para escolas particulares, mediante solicitação feita pelo e-mail [email protected]

O equipamento, que pertence à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e é gerido em parceria com o instituto Dragão do Mar, oferta cinco atividades distintas, entre conteúdos sobre astronomia e ciências afins, para públicos de todas as idades. A programação respeita todos os protocolos sanitários estabelecidos para controle da pandemia da Covid-19.



Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física do Planetário, situada no Espaço Mix do Dragão e também por meio de compra antecipada no site da Sympla Bileto.

Programação do Planetário Rubens de Azevedo



Sextas-feiras

18 horas – “Viagem no Foguete de Papel” (sessão infantil);

19 horas – “Visões do Cosmos” (sessão juvenil – adulto).

Sábados e domingos

17 horas – Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil);

18 horas – Astronomia Asteca: entre o espaço e o tempo (sessão juvenil – adulto);

19 horas – Da Terra às Galáxias (sessão juvenil-adulto );

20 horas – A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulto).

Sessões

Viagem no Foguete de Papel (infantil)

Crianças fazem uma viagem imaginária em um “Foguete de Papel” pelo nosso Sistema Solar. Com uma linguagem adaptada para o público infantil, a sessão apresenta informações atualizadas do Sistema Solar através de imagens com alta resolução.

Visões do Cosmos (juvenil-adulta)

Leva o público a uma viagem de tirar o fôlego! Através de imagens dos modernos telescópios espaciais, o visitante vai observar desde o nascimento das estrelas e planetas ao início dos tempos. A sessão conta uma história emocionante, com efeitos visuais impressionantes. Da vila Toscana, no século 17, de Galileu Galilei, à tensa contagem regressiva, com os lançamentos e as órbitas da próxima geração de telescópios espaciais – e ao universo. Esses telescópios espaciais complexos analisarão eventos muito distantes no espaço que nossos olhos não podem ver.

Astronomia Asteca: Entre o Espaço e o Tempo (juvenil-adulta)

Com imagens impressionantes e cenários imersivos, destaca a importância da observação astronômica para a evolução das culturas pré-hispânicas no centro do México. Os Mexicas usaram o conhecimento calendárico e astronômico herdado das culturas anteriores para fundar a capital de seu império: Tenochtitlan. Com imagens em 4K, a sessão transporta o espectador para uma das culturas mais importantes que ainda vive no coração do povo mexicano.

Da Terra às Galáxias (juvenil-adulta)

Faz uma viagem desde as primeiras concepções do Universo pelos povos antigos até aos confins do Universo, apresentando imagens impressionantes de objetos celestes e discorrendo sobre as características físicas de cada um dos objetos astronômicos apresentados.

A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Narra a história da evolução do universo e do mundo – do Big Bang até hoje. Uma abordagem filosófica das origens do espaço e da nossa vida, do Big Bang ao surgimento do homem moderno. Animada em 3D, permite uma experiência imersiva.

Protocolos e orientações sobre o acesso ao Planetário



Além do uso obrigatório de máscara e da disponibilidade de álcool em gel 70% na entrada, os visitantes devem manter o distanciamento mínimo um metro, dentro e fora das salas, exceto casais ou grupo de até quatro pessoas da mesma família. A ocupação da sala será limitada a 50 assentos, de modo que o distanciamento social mínimo seja preservado.

O uso obrigatório de máscaras é dispensado para pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção, conforme declaração médica, bem como crianças menores de 3 anos de idade.

A higienização das salas acontece durantes os intervalos de cada sessão. Não será permitida a entrada após o início da sessão e somente será permitida a entrada de crianças acompanhadas de adultos. Além disso, não é permitido o consumo de alimentos e bebidas no interior do Planetário.

