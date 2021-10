Fortaleza tem 22 praias próprias para banho neste fim de semana

No litoral Leste apenas um posto está impróprio. No centro da cidade, um trecho não foi analisado devido às outras no local

O novo boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira, 22, informa que 22 trechos da orla de Fortaleza estão adequados para banho. O monitoramento é feito pela Gerência de Análise e Monitoramento (Geamo), que supervisiona 32 trechos da Capital cearense.

Confira as praias próprias e impróprias para banho:

O litoral Leste permanece com mais pontos adequados para banho, 11 estão próprios, compreendidos entre o Farol até a rua Ismael Pordeus e os postos dos Bombeiros 1 ao 8, foz do Rio Cocó e Sabiaguaba. Apenas o Farol, localizado no documento pelo posto 11, está impróprio.

No Centro há seis pontos em conformidade. As praias próprias são: Mucuripe, Beira Mar e Praia de Iracema, entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros, Volta da Jurema, espigão da avenida Desembargador Moreira até o Aquário. Devido às obras no local e a impossibilidade de realizar a coleta, o trecho 16 não teve resultado.

Já o litoral Oeste apresenta cinco pontos favoráveis localizados entre as avenidas Philomeno Gomes e Alberto Nepomuceno, ruas Padre Mororó, Seis Companheiros, Francisco Calaça, Goiabeiras e foz do Rio Ceará.



