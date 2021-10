Estacionamento clandestino estaria funcionando no entorno da praça José de Alencar, diz denúncia

18:57 | Out. 22, 2021

O entorno da praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, estaria ocupado pelo que parece ser um estacionamento clandestino. O POVO esteve no local nesta sexta-feira, 22, e registrou imagens que mostram os carros estacionados e cones bloqueando parte da rua.

Em suas redes sociais, o jornalista autônomo Haroldo Barbosa denunciou a ocupação irregular. De acordo com ele, a situação irregular estaria ocorrendo há meses. “O uso de parte da calçada da estação do Metrofor e estrutura que não é de simples flanelinhas”, descreveu.

A imagens feitas pelo homem mostram parte da área da praça, que ainda está cercada por tapumes que remontam à época de sua reforma. “Neste terreno baldio há sujeira, fezes, mau cheiro, lixo e insegurança permanente”, continuou. Ele ainda relata que sofreu ameaças de morte ao tirar as fotos. Dois homens teriam o abordado para avisar que “não pode fotografar aqui”.

O @sartoprefeito12 fez a concessão de parte do entorno da Praça José de Alencar para um estacionamento clandestino? Se não, por que continua assim há meses? Rua bloqueada por cones, uso de parte da calçada da estação do Metrofor e estrutura que não é de simples flanelinhas pic.twitter.com/EHAmc62JX8 — Haroldo Barbosa (@Haroldob) October 22, 2021

O POVO entrou em contato com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) para tomar conhecimento sobre o atual status do terreno nos arredores da praça. Por meio de nota, a Agência informou que enviará uma equipe ao local para verificar a denúncia.

Ainda segundo a Agefis, é considerada infração grave o funcionamento de estabelecimento ou atividade sem o Alvará de Funcionamento, Licença Sanitária ou sem qualquer outro Alvará, Licença, Autorização ou Permissão obrigatórios, com base no disposto em artigo 877 da Lei Complementar de número 270/19 do Código da Cidade.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), do site e do telefone 156. (Colaborou Isabela Queiroz)

