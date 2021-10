Três pessoas ficam presas em ferragens após acidente entre carro e VLT

Um acidente entre um carro e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) deixou duas mulheres e uma criança presas nas ferragens do veículo na noite dessa segunda-feira, 18, em Fortaleza. O trem trafegava no sentido Fortaleza-Caucaia colheu e arrastou o veículo de passeio, no bairro Antônio Bezerra.

Por volta das 19h40min, o Corpo de Bombeiros foi acionado. "Quando chegamos no local visualizamos o trem fechando toda a avenida e o veículo de passeio no sentido perpendicular sobre os trilhos, o qual, fora arrastado pelo trem por entorno de 50 metros”, relata o primeiro tenente Bruno Torquato de Sousa.

O veículo transportava quatro pessoas. Conscientes e orientadas, duas mulheres com idades de 32 e 30 anos e uma criança de 11 anos de idade estavam presas às ferragens. Já o condutor do veículo conseguiu sair ileso e não se encontrava na cena do acidente, quando da chegada do socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de um senhor e proprietário do veículo.

Foi utilizada uma serra sabre e um alargador para retirar as portas traseiras e facilitar a retirada das vítimas das ferragens. Todas as três pessoas foram tiradas com sucesso e encaminhadas para o pronto atendimento.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que carro invadiu a via férrea na passagem de nível da rua Padre Perdigão Sampaio. A instituição acrescentou que local é devidamente sinalizado. "Já no VLT, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos na estrutura externa, e o veículo passará por avaliação e manutenções necessárias. Um Boletim de Ocorrência (B.O) será aberto pelo Metrofor", comunicou.

