Acidente no viaduto da Borges de Melo deixa uma pessoa morta e causa congestionamento

08:00 | Out. 18, 2021

Um acidente entre um caminhão e uma motocicleta no viaduto da avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, deixou uma mulher morta na manhã desta segunda-feira, 18. O congestionamento provocado pelo acidente chega até o viaduto da Messejana, na BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido Interior/ Capital.

Com informações de Gabriel Borges

