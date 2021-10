McDia Feliz: campanha vai reverter valores para Associação Peter Pan

Neste ano, o McDia Feliz, em 23 de outubro, terá como uma das entidades beneficiadas a Associação Peter Pan. Até o dia 22, é possível comprar o tíquete antecipado do sanduíche Big Mac. E nesta edição, há a campanha "Solidariedade em Dobro", que incentiva a doação do tíquete adquirido. É possível doá-lo a projetos sociais, como casas de apoio, ou repassá-lo à entidade, que fará a distribuição a essas causas.



Segundo informações da Associação Peter Pan, o valor arrecadado com os tíquetes do McDia Feliz será usado para ampliação e reforma do térreo do Centro Pediátrico do Câncer (CPC). O hospital, que tem o mesmo endereço da Associação, trata pacientes de até 19 anos incompletos. A reforma planejada pela instituição inclui a construção de um ambiente lúdico para as famílias que passam o dia no CPC.



Em 2020, mais de 53 mil assistências a crianças e adolescentes com câncer foram feitas pela Associação. A entidade distribuiu cestas nutricionais, doou cadeiras de rodas e deu apoio a viagens para tratamentos e procedimentos cirúrgicos em outros Estados.

Sobre a importância de ter uma campanha relacionada a um evento beneficente nacional e de doar os tíquetes a outras instituições e programas sociais, a APP afirma: “Agregar uma iniciativa de renome nacional foi a forma que a Peter Pan encontrou de contribuir com a sociedade em outros segmentos”.

Serviço



Os tíquetes são vendidos por R$ 17 na sede da Associação e por telefone

Venda do tíquete físico: rua Alberto Montezuma, 350 - Vila União

Venda por telefone: (85) 9994-8171



