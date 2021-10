Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Fortaleza, terá celebrações nesta terça; veja horários

Em 12 de outubro, terça-feira, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data é considerada feriado nacional, e para muitos religiosos, é para celebrar a honra da padroeira do Brasil. A Arquidiocese de Fortaleza divulgou informações sobre a celebração da data de amanhã. Confira:

O Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida Professor Gomes de Matos, 1921, no bairro Montese, em Fortaleza, realizará missas nos horários de 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30.

Após a missa das 15h30, a imagem da padroeira percorrerá as ruas do Montese. Também haverá missa às 17h, finalizando a festa às 18h30, em uma missa celebrada pelo padre Marcos Roney. As missas também podem ser acompanhadas diariamente, ao vivo, pelo canal do YouTube TV Aparecida Montese.

A representação da Igreja também informou que há duas Paróquias da Arquidiocese de Fortaleza que têm Nossa Senhora Aparecida como padroeira, são as da Praia do Futuro e Montese. “Mas as celebrações acontecerão em muitas capelas e Comunidades que festejam a padroeira do Brasil”.

