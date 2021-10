Mulher é baleada na mão quando tentava impedir homicídio que seria praticado pelo companheiro

Um idoso foi preso em flagrante, na tarde deste sábado, 9, após tentar atirar em um homem durante uma discussão e atingir a própria esposa em um restaurante no bairro Messejana, em Fortaleza. Waldemar Ferrão Castelo Branco Filho, 70, atingiu a mulher quando ela tentava impedir o disparo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 30º Distrito Policial, no bairro Conjunto São Cristóvão, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, o homem que sofreu a tentativa de homicídio informou que estava no restaurante quando se envolveu em uma discussão com o suspeito, Waldemar Ferrão, e ele puxou uma arma. No entanto, a esposa do suspeito teria ficado no meio para impedir a ação de Waldemar e, nesse momento, o suspeito disparou a arma na mão esquerda da própria companheira.

A mulher do idoso recebeu atendimento médico na unidade de saúde e ficou hospitalizada.

No 30º Distrito Policial foi feita a autuação por tentativa de homicídio. O homem alvo dos disparos também compareceu à delegacia para esclarecimentos. O suspeito tem antecedente criminal com base no antigo artigo 61 da Lei de Contravenções Penais que foi revogada pela Lei nº 13.718/ 2018 (Importunação Sexual).



