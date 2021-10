Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio no Jangurussu

12:52 | Out. 11, 2021

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, suspeito de tentativa de homicídio contra duas pessoas na madrugada desta segunda-feira, 11, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Com Antônio Geanderson Lima da Silva foram apreendidos um revólver calibre 38, dois carregadores de pistola e munições, além de um veículo roubado. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados ao 30º Distrito Policial, no bairro São Cristóvão, onde ele foi autuado por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, resistência e receptação.

Antônio Geanderson possui passagens pela Polícia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a Polícia Militar, agentes da Força Tática foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na avenida Valparaíso, no Conjunto Palmeiras. Na ocasião, homens teriam tentado matar duas pessoas nas proximidades de um posto de combustíveis. As vítimas não foram atingidas. Após a ação, os suspeitos fugiram em um veículo modelo Chevrolet Ônix. Após um acompanhamento tático, o carro foi localizado trafegando na região. Ao verem a viatura, os suspeitos passaram a atirar contra os PMs.

O automóvel foi abordado e um dos suspeitos foi preso. Os militares constataram ainda que o chassi do carro estava adulterado e o carro apresentava registro de roubo. A PM continua as buscas para prender o outro suspeito do crime.



