Fortaleza mantém atendimento de vacinação de rotina durante feriado; veja locais

19:34 | Out. 11, 2021

A Prefeitura de Fortaleza irá manter o atendimento de vacinação de rotina durante o feriado desta terça-feira, 12 de outubro, data em que se celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Na Capital, duas Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) irão funcionar para atendimento à população: o posto de saúde Paulo Marcelo, no Centro da Cidade, e o posto da Messejana. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Além disso, para atendimentos de emergência, Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis delas administradas pelo gestão municipal. As unidades funcionam 24 horas por dia e são aptas para realizar atendimento de pacientes com sintomas de média complexidade, sugestivos à Covid-19.

Vacinação Covid-19

Na campanha de vacinação contra a Covid-19, Fortaleza irá disponibilizar, nesta terça-feira, 12, cinco pontos de vacinação contra a doença. Nos locais, serão contempladas pessoas agendadas e grupos específicos que perderam a data do agendamento do imunizante.

No total, estão agendadas 11.780 pessoas para receber entre a segunda e terceira dose (D2 e D3) contra a doença. São 2 mil pessoas agendadas para aplicação da D2 das vacinas Pfizer e CoronaVac. Já para receber a D3, estão agendados 3.592 idosos e 6.188 profissionais de saúde. Para quarta-feira, 13, a Prefeitura espera vacinar outras 32.476.

Serviço

Postos vacinação de rotina - feriado 12/10

Posto Paulo Marcelo

Onde: Rua Vinte e Cinco de Março, 607 – bairro Centro

Horário: 8 às 17 horas

Contato: (85) 3105-1455



Posto Messejana

Onde: Rua Coronel Guilherme Alencar, bairro Messejana

Horário: 8 às 17 horas

Contato: (85) 3474-2637



