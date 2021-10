Após perseguição, jovem de 18 anos é preso suspeito de roubos

Três adolescentes de 17 anos foram apreendidos. A prisão e as apreensões ocorreram no bairro José Walter, em Fortaleza

Um jovem de 18 anos foi preso e três adolescentes de 17 anos foram apreendidos na tarde de sábado, 9, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, suspeitos de roubo a um estabelecimento comercial no bairro Planalto Ayrton Senna. Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo estava armado e houve tentativa de fuga. O jovem identificado como José Henrique Veríssimo de Sousa e os adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no São Gerardo, onde o adulto vai responder por roubo e corrupção de menores e os adolescentes por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Segundo a Polícia, os agentes da PM realizavam patrulhamento na tarde de sábado quando receberam informações, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre um roubo que tinha acabado de acontecer em um estabelecimento comercial no bairro Planalto Ayrton Senna. Os policiais pediram reforço de outra equipe e, com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) que estava acompanhando o veículo por meio das câmeras, os PMs localizaram os suspeitos.

LEIA MAIS| Dois homens são presos após serem flagrados por câmeras furtando fios; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em menos de quatro anos, número de câmeras de videomonitoramento aumenta 1.109% em Fortaleza

Foi feito o acompanhamento tático e, em determinado momento, um dos suspeitos começou a efetuar disparos contra os policiais, que revidaram. Nesse momento, o veículo suspeito parou e foi feita a abordagem. Um dos adolescentes estava lesionado e foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde ficou internado sob escolta policial. Os demais foram abordados e encaminhados para a unidade da Polícia Civil.



No veículo, os militares encontraram uma arma artesanal e uma munição calibre 12, um revólver calibre 32, com uma munição intacta e cinco deflagradas; além de diversos aparelhos celulares, cartões de terceiros, uma maquineta de cartão, uma bolsa, uma mochila e uma quantia em dinheiro. Além disso, foi constatado que o carro estava com a placa clonada e com registro de roubo desde o dia 2 de outubro deste ano.

O adulto tem passagens por tráfico de drogas. Algumas vítimas compareceram na Unidade Policial e puderam reaver seus pertences. A Polícia Civil segue apurando o caso.



Tags