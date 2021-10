Corpo com marcas de perfurações é encontrado boiando na Praia de Iracema

Na manhã deste domingo, 10, o corpo de um adolescente foi encontado boiando no mar da Praia de Iracema, na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte, uma vez que o cadáver foi encontrado com sinais de lesão por objeto perfurocortante.

Encontrado por um pescador nativo, o corpo do adolescente foi retirado do mar após o acionamento de uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local fazendo buscas e colhendo indícios para a investigação do caso. A vítima estava com calças e apresentava estágio avançado de decomposição.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3257.4807, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também é o número do WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

