Comitê de Prevenção e Combate à Violência lamenta assassinato de jovem poeta

O Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) lançou nota de pesar neste domingo, 10, pela morte de um jovem morador do Grande Bom Jardim. Geovanne Rodrigues Xavier, de 20 anos de idade, era instrumentista e poeta, e foi vítima de homicídio no sábado, 9.

De acordo com o Comitê, Geovanne já havia colaborado com o órgão diversas vezes, atuava no combate à violência e em diferentes frentes pela vida da juventude na cidade. “Ele mesmo se tornou uma vítima da violência que denunciava”, disse a declaração.

Além de ser um artista engajado da periferia de Fortaleza, a Assembleia frisou a participação do jovem em projetos como Tambores do Gueto, Agentes de Paz e Rede de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim.

O Comitê manifestou solidariedade às comunidades que fazem parte do Grande Bom Jardim e alertou para a necessidade de atenção que o bairro requer por conta da insegurança e violência, "principalmente no que diz respeito à vida digna e com segurança para crianças, adolescentes e jovens”.

“Que os versos de Geovanne continuem a ecoar por outras bocas sedentas de paz e justiça: Suas políticas públicas, para nós, não têm nenhuma eficiência (...) Nossa luta não terá fim. Enquanto existimos, resistimos”, declarou o Comitê de Prevenção e Combate à Violência da ALCE.

Veja a nota na íntegra:



NOTA DE PESAR E SOLIDARIEDADE



Com profundo pesar, o Comitê de Prevenção à Violência, da Assembleia Legislativa do Ceará, comunica o falecimento nesse sábado, 9 de outubro, de Geovanne Rodrigues Xavier, mais um jovem pobre e negro, morador do Grande Bom Jardim, vítima de homicídio no nosso estado.

Aos 20 anos de idade, Geovanne sai do nosso convívio, mas nos deixa a lembrança inspiradora de força, criatividade e alegria. Ele era um jovem cheio de potencial e um artista engajado da periferia de Fortaleza, integrante do coletivo Tambores do Gueto. Também colaborou conosco muitas vezes, atuando assim em diversas frentes pela vida da juventude na cidade.



Instrumentista e poeta, Geovanne usava a sua arte para denunciar que "os moradores da periferia são o maior alvo" da violência. Integrante também do Projeto Agentes de Paz, da Rede de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável do Grande Bom Jardim, ele mesmo se tornou uma vítima da violência que denunciava.



O Comitê de Prevenção à Violência, da Assembleia Legislativa do Ceará, manifesta a mais sincera e irrestrita solidariedade aos familiares e amigos de Geovanne e às comunidades que fazem parte do Grande Bom Jardim, um das áreas da capital que demandam uma atenção especial do poder público, principalmente no que diz respeito à vida digna e com segurança para crianças, adolescentes e jovens. Que os versos de Geovanne continuem a ecoar por outras bocas sedentas de paz e justiça: "Suas políticas públicas, para nós, não têm nenhuma eficiência (...) Nossa luta não terá fim. Enquanto existimos, resistimos".



