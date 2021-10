Via Sul Shopping realiza evento gratuito de Dia das Crianças hoje, 9

Iniciativa contará com distribuição gratuita de algodão doce através de cupom no app do Via Sul Shopping

O Via Sul Shopping realiza hoje, 9, programação voltada para o Dia das Crianças. O evento acontece Praça de Alimentação a partir das 17h e se estende até às 20h. De acordo com a organização, os pequenos vão poder aproveitar atividades como pintura facial, brincadeiras, gincanas, além da apresentação de uma banda com música e personagens.

Durante a ação também será feita distribuição de algodão doce por meio de resgate de cupom dentro do app do Via Sul Shopping. Além disso, o evento também disponibilizará ao público um painel instagramável com temática “Pop It”.

Segundo a organização, toda a programação é oferecida obedecendo às normas e protocolos de segurança no combate à disseminação do novo coronavírus, conforme Decreto Estadual, com uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante do ambiente. Durante as atividades, a ocupação deve ser exclusivamente feita nas mesas disponíveis na própria Praça de Alimentação, devidamente demarcados e distanciados, e com capacidade reduzida.

Serviço:

Evento de Dia das Crianças no Via Sul Shopping

Acesso gratuito

Data: Sábado, 09 de outubro

Horário: de 17h às 20h,

Local: Praça de Alimentação.

Para mais Informações: @viasulshopping e viasulshopping.com.br



