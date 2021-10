Mulher diz ter sofrido racismo após funcionários pedirem para ela esvaziar sacolas em loja de Fortaleza

Uma mulher denuncia ter sofrido racismo em uma loja da empresa Riachuelo, em um shopping de Fortaleza. O caso teria acontecido na tarde da última quarta-feira, 6. Segundo a cliente, dois funcionários da loja teriam ordenado que ela esvaziasse as sacolas de compras, alegando procedimento padrão para evitar furtos. A moça, no entanto, já havia executado o pagamento dos itens poucos instantes antes. A loja informou, em nota, que "não houve uma abordagem ou revista da cliente, por parte dos funcionários da Riachuelo e nem pelos seguranças do shopping".

Ao jornal O POVO, a estudante de Direito Jéssica Pillar Mendes, de 28 anos, declarou que fez compras na loja dentro do North Shopping Bezerra de Menezes, localizado no bairro São Gerarde. Após deixar a área do caixa, ela diz que reparou que muitos produtos estavam em uma mesma sacola, por isso retornou à seção de pagamentos para pedir outra sacola.

Ao fazer o pedido, teria recebido a resposta da atendente de que não poderia fornecer uma sacola vazia. “Eu fiquei sem entender na hora. Eu tirei, mesmo a contragosto, e coloquei as coisas em cima do balcão. Ela conferiu e eu continuei falando: ‘Não tem necessidade disso. Você acabou de passar meus itens, eu to aqui com a nota fiscal e eu paguei a você”, conta Jéssica. A funcionária teria declarado que a vistoria era um protocolo da empresa para evitar roubos e furtos. “Eu me senti constrangida. Todos ficaram olhando a cena”, conta a estudante.

Após a ocorrência, Jéssica chamou a gerente. “Fiquei perplexa. Quando eu conversei com a gerente, eu disse que era só uma sacola, que não precisava disso. E ela disse que eles davam quantas sacolas os clientes quisessem. Eu era cliente, então por que só comigo o atendimento foi diferente?”, questiona.

Após se dirigir para sair da loja, Jéssica disse que foi mais uma vez abordada. Desta vez por um funcionário e um segurança, segundo ela. “Ele chegou falando: ‘Tá aqui, é ela!’, e me apontou para o segurança do shopping”, explica. A estudante diz que a situação a deixou nervosa e a fez passar mal. Ela chamou a Polícia para registrar a ocorrência.

Jessica, que é uma mulher negra, alega que sofreu racismo pelos funcionários da loja. Os agentes policiais solicitaram que a primeira funcionária a abordar a cliente deveria ser encaminhada para a delegacia, mas a gerente da loja teria dito que ela já havia deixado o estabelecimento. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Casa da Mulher Brasileira do Ceará.

Em nota, a Riachuelo negou "qualquer atitude ofensiva, discriminatória ou constrangedora" por parte da atendente. A loja disse que implementou um "rígido processo de apuração dos fatos" e afirma que "repudia veementemente" qualquer ato de discriminação.

"(A atendente) gentilmente se ofereceu para remanejar parte dos produtos adquiridos para a sacola adicional solicitada", aponta a loja, acrescentando que não houve abordagem ou revista da cliente por parte dos funcionários da Riachuelo ou dos seguranças do shopping.

O POVO entrou em contato com a assessoria do North Shopping, mas foi informado que os esclarecimentos sobre o caso seriam dados pela Riachuelo. (Colaborou Leonardo Maia)

Leia a íntegra da nota enviada pela Riachuelo

A Riachuelo repudia veementemente qualquer ato de discriminação. Assim que tomamos conhecimento do caso, a gerência do estabelecimento prontamente prestou atendimento à Sra. Jéssica e implementou um rígido processo de apuração dos fatos, constatando que em momento algum ocorreu qualquer atitude ofensiva, discriminatória ou constrangedora por parte da atendente, que gentilmente se ofereceu para remanejar parte dos produtos adquiridos para a sacola adicional solicitada. Esclarecemos ainda que não houve uma abordagem ou revista da cliente, por parte dos funcionários da Riachuelo e nem pelos seguranças do shopping. A companhia reforça o seu compromisso de respeito incondicional com todos e informa que dispõe de filmagem do período em que a cliente permaneceu em seu estabelecimento. As imagens seguirão preservadas e à disposição das autoridades competentes.





