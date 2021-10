Com a promessa de serem mais acessíveis, Juizados Especiais buscam celeridade na resolução de conflitos

Capital cearense possui 29 unidades de Juizados Especiais espalhados pela Cidade. Já o interior do Estado conta com outras 15 unidades

Quem já precisou utilizar a Justiça Comum em busca de solucionar algum tipo de conflito inerente ao convívio social, sabe que, nem sempre, a solução é alcançada de maneira rápida. Entretanto, os Juizados Especiais estão disponíveis como uma opção do Judiciário que promete, justamente, trazer mais celeridade e acessibilidade à resolução de conflitos.

Atualmente, Fortaleza conta com 29 unidades de Juizados Especiais, sendo 20 Cíveis, quatro Criminais e cinco da Fazenda Pública, além do Juizado Móvel, que trabalha em casos de acidentes de trânsito. O interior do Estado conta ainda com outras 15 unidades, que englobam competências cíveis e criminais.

Em entrevista ao O POVO, o juiz Roberto Viana, coordenador dos Juizados Especiais, conta que essa vertente do Judiciário "nasceu" com a essência de pacificar conflitos de forma harmônica e rápida.

"Desde o princípio, ele foi pensado para facilitar o acesso ao Judiciário, mas não só para isso, mas para possibilitar a pacificação do conflito entre as pessoas. A preocupação dos juizados é a celeridade, justamente para superar o paradigma de justiça lenta e morosa", explica Viana.

De acordo com o juiz, os Juizados Especiais estão disponíveis para a solução das mais diversas situações. Entre os casos mais comuns que chegam aos juizados, estão questões de Direito do Consumidor, empréstimos bancários, demandas contra planos de saúde, cobranças indevidas em condomínios, entre outros.

"O Juizado é todo orientado no sentido de se tentar uma mediação, de se evitar a todo custo que o Juiz tenha que decidir ao final, porque o mais importante do Juizado Especial é tratar o conflito entre as partes, para que se tenha a pacificação daquela situação", relata Viana.

Destaca-se ainda que o acesso inicial ao Juizado é gratuito e não é preciso, apesar de importante, o suporte de um advogado para iniciar o processo em que a causa não ultrapasse o valor de 20 salários mínimos.

Os Juizados estão disponíveis para conciliar, julgar e executar causas de menor complexidade, ou seja, que não excedam o valor total de 40 salários mínimos.

O atendimento prestado pelos juizados pode ser encontrado de maneira simples. Aos interessados, basta acessar o portal do TJCE e buscar a aba dos Juizados Especiais, lá constam e-mails, telefones e Whatsapp do atendimento prestado diretamente à população.

Além dos casos cíveis, os Juizados Especiais estão disponíveis para atendimento da vertente criminal em casos de menor potencial ofensivo. Os juizados fazendários também estão disponíveis para causas contra o Estado ou Município, desde que elas não ultrapassem o valor total de 60 salários mínimos.

Avaliação dos Juizados

Para a advogada Narllyane Guedes, os Juizados Especiais são uma ótima alternativa para a solução de conflitos e têm grande importância para o Poder Judiciário.

"Uma das principais importâncias do Juizado é a garantia do acesso à Justiça. Se a pessoa tem uma reclamação e não é assessorada por um advogado, ela pode ir até o Juizado Especial, o serventuário vai fazer a reclamação dela e o processo vai correr normalmente", comenta.

A advogada destaca que o Juizado costuma ser uma vertente utilizada, principalmente, em causas consumeristas, em que clientes foram lesados de alguma forma por empresas. Narllyane lamenta o fato da opção ainda não ser amplamente difundida no meio social.

"Infelizmente, é pouco conhecido, mas o Juizado é uma super alternativa. Quanto mais as pessoas conhecerem, melhor. No momento em que as empresas passam a ser punidas pelas atitudes erradas que tomam, talvez pratiquem menos determinadas condutas. Lamentavelmente, elas acabam fazendo, porque sabem que as pessoas, muitas vezes, não vão atrás", comenta.

A especialista explica que, antes de encaminhar algum caso aos Juizados Especiais, é feita uma análise da situação apresentada em pontos como o limite do valor da causa e a complexidade do caso.

"Se o valor da causa vai se encaixar e a situação está dentro das possibilidades do que diz a lei que trata do Juizado Especial, a alternativa é o Juizado, porque o procedimento é muito mais célere. Já é designada a audiência de conciliação, que muitas vezes já resolve o problema", finaliza.

Problemas resolvidos

Dentre os casos solucionados por meio do serviço prestado pelos Juizados Especiais está o da autônoma Gabriela Barbosa. Ela conta que teve o seu celular furtado dentro de uma instituição de ensino e buscou os meios jurídicos para ser ressarcida.

"Fiz um post nas minhas redes sociais falando o que tinha acontecido. Nos comentários, muitas pessoas me indicaram procurar um Juizado Especial, essa foi a mesma recomendação que recebi da minha advogada e na delegacia, quando fiz o boletim de ocorrência", relata.

Apesar do problema ter levado mais de um ano para ser solucionado, a questão foi resolvida dentro do âmbito dos Juizados Especiais. "Eu achei um pouco demorado, mas no fim deu certo. Recebi o valor atualizado referente ao celular que eu tinha".

O juiz Roberto Viana, coordenador dos Juizados Especiais, reconhece que nem todos os casos são atendidos com a velocidade que deveriam, mas avanços seguem ocorrendo para acelerar os processos.

"Nem tudo é um mar de rosas, tínhamos muitos problemas e ainda temos, mas os avanços são grandes. A celeridade de julgamento de primeiro e segundo graus tem ocorrido".

Quem atestou a velocidade do Juizado Especial para a resolução de problemas foi a advogada Débora Ximenes, que, apesar de não trabalhar constantemente com processos, conheceu a eficiência do juizado ainda durante a faculdade.

"Eu entrei com o processo em agosto e a sentença saiu em dezembro. A outra parte recorreu, e a decisão final saiu em maio. Em menos de um ano eu tive uma sentença, o que muitas vezes é impossível na Justiça Comum", comenta.

O problema solucionado por Débora se tratava de um corte indevido de energia elétrica em seu apartamento. Em poucos meses, ela recebeu uma primeira sentença favorável de R$ 5 mil reais, referentes a danos morais. A advogada classifica a sua experiência como "extremamente positiva".

