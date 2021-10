Fortaleza: Sindicato denuncia demissões de funcionários da limpeza pública

Funcionários faziam parte do Consórcio "Fortaleza Limpa", que reúne as empresas Grupo Marquise, Construtora Samaria e Maciel Construções; em setembro, cerca de 300 trabalhadores temporários haviam sido demitidos

O Sindicato de Asseio, Conservação e Limpeza Pública do Ceará (Seeaconce) denuncia a demissão de mais de 400 trabalhadores, não temporários, de empresas terceirizadas que prestam serviços à Prefeitura de Fortaleza na área de limpeza pública. As demissões foram anunciadas na última quinta-feira, 30. Os funcionários fazem parte de empresas reunidas no Consórcio “Fortaleza Limpa”, e de empresas que fornecem mão de obra a elas.

Conforme o Sindicato, as demissões ocorreram após o pedido de suspensão dos serviços pela Prefeitura de Fortaleza ao Consórcio, que reúne três empresas: Grupo Marquise, Construtora Samaria e Maciel Construções. Elas também contam com trabalhadores contratados de empresas “quarteirizadas”, no qual o contrato entre a Prefeitura de Fortaleza e o Consórcio permite.

Com o pedido de suspensão dos serviços, as empresas realizaram a demissão dos funcionários. O Sindicato informou que não obteve a documentação que informa sobre a suspensão das atividades do Consórcio a pedido da gestão municipal.

Segundo o presidente do Seeaconce, Josenias Gomes, os trabalhadores informaram que foram demitidos na tarde da última quinta-feira, 30. As demissões ocorrem para funcionários que já prestavam serviços para as empresas há cerca de três a cinco anos. O Seeaconce também informou que no dia 10 de setembro já haviam sido demitidos cerca de 300 trabalhadores temporários da limpeza pública da Capital.

O presidente do Seeaconce destaca que as demissões podem trazer graves consequências, principalmente por ser no momento da pandemia da Covid-19. “Em pleno momento de continuidade da pandemia e com o desemprego chegando à marca de 15 milhões de pessoas em todo o País, as demissões trazem graves e profundas consequências sociais. É totalmente incoerente evitar ainda mais desemprego, evitar que pais de família não tenham como levar para casa o sustento da família”, disse.

Ainda segundo Josenias, mesmo com a pandemia, os trabalhadores da limpeza pública não deixaram de trabalhar presencialmente. “Ficaram expostos a todos os riscos, mesmo nos piores momentos da pandemia. Agora, em que o quadro epidemiológico está um pouco melhor, esses trabalhadores, muitos dos quais já foram atacados pelo vírus da Covid-19, são agora atacados com a perda do emprego”, comenta.

Entre as funções dos trabalhadores, presente no contrato de prestação de serviços do Consórcio com à Prefeitura, estão capinação e raspagem com pintura de meio fio, varrição, limpeza de canais, riachos, boca de lobo e terrenos baldios, coleta e transporte até a destinação final dos resíduos sólidos gerados no perímetro urbano de Fortaleza.

Para acompanhar os casos, o Seeaconce visitou na sexta-feira, 1º de outubro, a sede de algumas das empresas que realizaram as demissões e encaminhou ofícios a elas e ao Ministério Público do Trabalho (MPT-CE). O objetivo foi para reforçar a necessidade de fiscalização para que todos os direitos desses trabalhadores sejam respeitados, com o devido pagamento das verbas rescisórias.

O POVO procurou, por e-mail, a Prefeitura de Fortaleza para saber se ocorreu o pedido de suspensão das atividades do Consórcio "Fortaleza Limpa" pela gestão municipal e o porquê da medida. A Prefeitura não retornou até o fechamento desta matéria.

As empresas Grupo Marquise, Construtora Samaria e Maciel Construções também foram procuradas pelo O POVO por e-mail, ligações telefônicas e mensagens no Whatsapp para esclarecer sobre as demissões dos trabalhadores. As três empresas também não retornaram com maiores explicações até o fechamento desta matéria.

