Santuário celebra Dia de São Francisco com distanciamento social e carreata

Fiéis estiveram presentes na celebração do protetor dos animais e fundador da ordem franciscana. Houve uma benção aos animais no pátio externo da igreja, e a tradicional procissão foi substituída por uma carreata

Fiéis da Igreja Católica celebraram o Dia de São Francisco de Assis nesta segunda-feira, 4. O Santuário Sagrado Coração de Jesus, localizado no bairro Centro, realizou missas, bazar, benção aos animais e uma carreata de encerramento. As celebrações contaram com a presença de fiéis respeitando as medidas de distanciamento social. Além disso, a igreja disponibilizou equipamentos de proteção individual para o público.

De acordo com o Frei Alexandre Veloso, reitor do Santuário, celebrar o Dia de São Francisco, ainda durante a pandemia, é uma forma de amenizar um pouco o sofrimento causado pela Covid-19. “Nós tivemos muitas perdas até mesmo no santuário, então quando as celebrações voltaram, foram um alento para a fé, para que as pessoas se revigorassem. Essas celebrações foram e são um remédio”, afirma.

Já a procissão que ocorre anualmente foi substituída por uma carreata, para conter aglomerações e evitar a transmissão da Covid-19. Com concentração no Santuário, o intuito era visitar as famílias que não puderam participar diretamente das ações promovidas pela instituição religiosa. Segundo o Frei, mesmo com alguns pequenos contratempos, a carreata foi bem recebida pelos fiéis. “Muitas pessoas em suas casas acenaram para nós. A passagem da imagem de São Francisco pelas ruas trouxe um novo alento”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O santo é considerado protetor dos animais e fundador da Ordem Franciscana. No fim da tarde, houve a benção aos animais no pátio externo do Santuário. “Dar essa benção aos animais é recordar o São Francisco que a gente tem, próximo à natureza e de toda a criação. Também durante a carreata, muitas pessoas estavam na frente de suas casas com seus animais para receber as bençãos”, afirma o Frei.

Segundo o Frei Alexandre, São Francisco de Assis, para a igreja, foi um homem que se assemelhou a Cristo na sua humildade, pobreza, simplicidade e doação. “Ele é um exemplo de desapego material e um expoente do ecumenismo. Ele não prega religião. Ele é um homem integrado com Deus, consigo e com a natureza”, relata.

Para os católicos, São Francisco de Assis é o patrono da natureza. Sua imagem é o símbolo do cuidado com a natureza, os animais e a criação em geral. O santo também é padroeiro da cidade de Canindé, onde ficam localizadas a estátua e a Basílica de São Francisco.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags