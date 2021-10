MPCE pede reprodução simulada para apurar origem de disparo que matou feirante

Órgão ministerial estipulou prazo de 90 dias para que a Polícia Civil conclua as investigações. Também foi determinada perícia de projéteis de armas de fogo apreendidos no local

O Ministério Público Estadual (MPCE) deu um prazo de 90 dias para que a Polícia Civil conclua o inquérito que investiga a morte de Naison Abdenego de Sousa Barros, vendedor ambulante vitimado em confronto entre feirantes e guardas municipais, em 18 de agosto último, na Feira da José Avelino, Centro de Fortaleza. Até o momento, não foi determinada a origem do disparo que matou Naison, embora comerciantes afirmem que os disparos partiram dos guardas. O MPCE determinou à 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a realização de mais 11 diligências para elucidar a questão.

Entre elas, está uma requisição à Perícia Forense do Estado (Pefoce) para que realize uma reprodução simulada dos fatos. O parecer do MPCE foi feito no último dia 27 de setembro. Também estão entre as diligências requeridas pelo MPCE perícia em projéteis de armas de fogo apreendidos no local, com identificação se eles possuem registro de lote rastreável. Dois estojos de calibre 380 e três de 9mm foram apreendidos no local. Outra diligência determinada é a oitiva de guardas municipais e funcionários da Prefeitura de Fortaleza que estavam no local.

O POVO apurou que a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) enviou ofício ao MPCE com a versão dos agentes que participaram da operação. O Relatório de Operação, ao qual O POVO teve acesso, é assinado pelo inspetor Marcílio Linhares Távora, diretor-geral da Guarda. O relatório, porém, não menciona a morte de Naison Abdenego. É afirmado que o confronto teve inicio após equipes da GMF se depararem com uma concentração de cerca de 400 pessoas bloqueando a avenida Alberto Nepomunceno, logo abaixo do viaduto da Avenida Leste-Oeste.

Conforme a narrativa, houve uma conversa de 20 minutos em que os guardas explicaram que eles não poderiam estar ali em virtude do decreto de combate à pandemia, assim como a falta de autorização para comercialização em via pública. Representantes dos feirantes, porém, após assembleia, teriam decidido não aceitar o pedido e permaneceram no local.



Um prazo de 10 minutos para desobstrução da via ainda foi dado, mas os feirantes continuaram bloqueando a avenida. Assim, os guardas foram em direção aos comerciantes, que teriam reagido arremessando pedras e soltando fogos de artifício contra os agentes. Os agentes afirmam ter reagido usando "munição de impacto controlado" e "agentes químicos".

“As equipes da GMF avançaram até o viaduto a fim de dispersar a turba, que recuou, mas como éramos apenas 14 guardas contra cerca de 300 infratores, eles resistiam. Outra equipe da Guarda Municipal, composta por três membros, se posicionou sobre o viaduto para nos dar segurança, porém foi forçada a recuar, pois um grupo, de em torno de 40 infratores, os atacaram com rojões e pedras. Após tomarem a parte de cima do viaduto, continuaram arremessando pedras, tijolos, rojões e até um colchão em chamas, impedindo assim nossa progressão ou recuo”.



O embate teria prosseguido até a chegada do Comando de Policiamento de Choque, uma hora após o início do confronto. “No levantamento feito superficialmente, ao final do plantão, foram contabilizados 09 (nove) guardas municipais lesionados, um deles com um ferimento no globo ocular ocasionado por estilhaços de rojão, 05 (cinco) viaturas avariadas e duas conduções feitas ao 34° DP”.



Versão dos feirantes

O relato de feirantes é de que o disparo partiu da GMF e que houve truculência na operação. “Eles já desceram (das viaturas) atirando contra a gente”, disse um vendedor a O POVO. Em vídeos feitos pelos próprios comerciantes durante o confronto, os feirantes diziam que os guardas estavam “atirando com bala de verdade”. No episódio, o ambulante Matheus Medeiros Oliveira também foi baleado, o que também é investigado pelo inquérito. Ele sobreviveu, mas o projétil segue em seu corpo.

A advogada Lays Costa, que representa Matheus , afirmou a O POVO em 18 de setembro último que imagens de câmera de segurança mostraram a distância de mais de um quarteirão entre Mateus e os guardas. Ela também afirma que as imagens mostram “de forma muito nítida que a origem dos tiros se deu de forma unilateral pela Guarda Municipal” e e que as investigações, até o momento, não identificaram nenhum civil armado no local.

