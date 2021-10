Shopping Parangaba terá programação para crianças neste fim de semana

Em celebração ao mês da criança, o Shopping Parangaba realiza programação neste fim de semana. As atividades acontecem no Piso L1 e em duas sessões, sendo duas hoje, dia 2, e uma no domingo, 3. As vagas são limitadas e mediante inscrição por meio do site do empreendimento.

Em parceria com a Cia Mix da Alegria, a programação terá atrações de teatro e atividades lúdicas. No sábado, 2, as sessões acontecem de 16h às 17 horas e de 17h30min às 18h30min. As atividades serão de confecção da Peteca da Alegria, a brincadeira da Dança da Estátua e contação da história “A cigarra e a formiga”. No domingo, 3, acontece o show de teatro “Jovens Titãs em Ação”, às 17 horas.

O Shopping Parangaba afirma que segue todos os protocolos de segurança, de acordo com as medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, pontos de álcool em gel e higienização dos ambientes.

