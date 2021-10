Garoto de seis anos que sonha ser PM visita quartel em Fortaleza

Davy Luccas Carolino Almeida, tem seis anos de idade. Ele é apaixonado pela Polícia Militar do Ceará e, nesta sexta-feira, 1º, visitou o quartel do Raio em Fortaleza. Davy mora em Russas, Ceará, sonha em ser policial. Ele é filho da dona de casa Antônia Dayane Carolino, 25, e do vigilante Antônio Lucélio de Almeida, 31.

Apesar de ter seis anos de idade, a aparência de Davy é de três anos. Ele sofre de um problema que restringe o crescimento e necessita fazer um tratamento na Capital. A história do menino repercutiu depois que ele gravou um vídeo pedindo ao comandante geral da Polícia Militar, coronel Márcio Oliveira, que o autorizasse a fazer uma visita ao quartel de Fortaleza, pois era um sonho.

Davy conheceu policiais e ganhou brindes no quartel do Raio (Foto: Divulgação/PMCE )



O pedido foi aceito e o garoto viajou 160 quilômetros para realização do desejo. Em conversa com O POVO, Davy disse que o amor pela Polícia começou aos três anos de idade, quando passava a viatura na porta de casa. Ele também disse que via os agentes de segurança e "batia continência". Indagado sobre como aprendeu, diz que assiste a vídeos de Polícia.

O pai do menino conta que, depois que ele relatou o sonho de se tornar policial, a família começou a incentivá-lo a estudar. Ele paga um reforço para o garoto, que custa R$ 100 mensais. O vigilante diz que, mesmo sem condições financeiras, a família quer investir para que o sonho de Davy seja concretizado.

O próximo passo deles é arrecadar dinheiro para que o futuro PM faça o tratamento que possa ajudá-lo a resolver a restrição que ele tem no crescimento.

Serviço:

Para ajudar Davy

Pix: 046.534.943.98 (CPF)

Antônio Lucélio de Almeida

