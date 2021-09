Posto de combustíveis em Fortaleza vende gasolina comum a R$ 6,99

Um posto de combustíveis no bairro Messejana, em Fortaleza, registrou o preço do litro da gasolina por R$ 6,99 nesta quarta-feira, 29. Entre os dias 19 e 25 deste mês, o preço médio do litro do produto no Ceará tinha se mantido estável no valor médio de R$ 5,97, de acordo com pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Na mesma consulta, os valores mínimo e máximo chegaram a R$ 5,59 e R$ 6,44, respectivamente.

Clientes que passavam pelo local relataram surpresa à repórter Mônica Damasceno, da rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, durante o programa O POVO no Rádio, apresentado pelos jornalistas Jocélio Leal e Rachel Gomes. Os consumidores relataram que os valores tradicionalmente eram menores na região em relação a outros pontos da Capital.

Em um posto localizado no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Antônio Sales, por exemplo, o preço da gasolina comum era de R$ 5,89. Já o diesel recebeu um aumento pela Petrobrás no preço para as distribuidoras a partir desta quarta-feira, em que o preço médio de venda nas refinarias passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, um reajuste médio de R$ 0,25 por litro. Nos postos de abastecimento, para o consumidor final, o preço deve subir R$ 0,22.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro diz que pode majorar impostos estaduais, mas que não fará isso

FUP: participação da Petrobras em preço de combustível cresceu mais que a do ICMS

Lira quer Estados e Petrobras para construir alternativa para combustíveis e ICMS

“Após 85 dias com preços estáveis, nos quais a empresa evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste no preço do diesel A para as distribuidoras”, informa nota da estatal.

Nesta terça-feira, 28, o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira (PP), disse que vai pautar a discussão em torno de um projeto de lei complementar que altera a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. "As arrecadações subiram e não é justo que o mais humilde pague a conta para manter a arrecadação crescente no momento que todos reclamam que não podem comprar um botijão”, enfatizou.



Tags