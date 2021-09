Academia Enem recebe inscrições até esta terça-feira, 28

O Academia Enem, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas até esta terça-feira, 28. Serão ofertadas 52 aulas, sendo 36 presenciais e 16 virtuais. O curso é gratuito, e os interessados devem realizar a inscrição no portal do Academia Enem.

Os alunos inscritos terão acesso às aulas presenciais e online, correção de redações, e também receberão material didático, camisa do projeto, cartão com passagens de ônibus no dia das aulas presenciais e lanches. Além disso, por meio do site do curso, é possível acessar dicas, notícias, aulas, simulados e novidades sobre o Enem.

As aulas presenciais serão aos sábados durante os meses de outubro e novembro, no teatro do Cuca Mondubim, de forma fixa, e em formato de rodízio nos outros teatros da Rede Cuca. Devido às medidas de combate à Covid-19, serão ofertadas 200 vagas presenciais aos sábados. As aulas serão realizadas das 9 às 12 horas.

Para participar dos encontros presenciais, os inscritos deverão preencher um formulário específico que será disponibilizado toda semana no portal do projeto e nas redes sociais da Coordenadoria de Juventude de Fortaleza.

Intensivão Academia Enem

Inscrições: Portal da Juventude

