Teste de DNA confirma paternidade de homem que tenta registrar filho cuja mãe morreu de Covid

Mailson do Nascimento, pai do pequeno Thayson Levi, mantinha um relacionamento informal com a mãe da criança, que faleceu de Covid-19

Mailson do Nascimento comprovou, por meio de um teste de DNA, que é pai de Thayson Levi, de dez meses. O garoto nasceu em meio à pandemia e não pôde ser registrado porque sua mãe, Mirele, não portava documentos no dia do parto e faleceu meses depois, vítima de Covid-19.



“Todo mundo fala que ele é a minha cara. Fiz o teste porque tinha de fazer mesmo. Tinha certeza absoluta de que era meu filho”, afirmou Mailson. Em junho deste ano, ele procurou a Defensoria Pública Geral do Estado (DPCE) para registrar Thayson, mas como não era casado e não mantinha uma relação estável com a mãe da criança, ele não conseguiu registrá-la no cartório.



O resultado foi a realização de um exame de teste de paternidade para que, comprovado o parentesco, Mailson pudesse pleitear na Justiça uma decisão favorável pela emissão do documento de Thayson Levi.



Agora, o pai de Thayson, que reside na Aerolândia, em Fortaleza, aguarda o andamento da ação judicial do Ministério Público, que precisa dar o aval final para a liberação do registro. “Sendo o parecer favorável, acredito que a sentença saia ainda este ano”, supõe em nota a supervisora do Núcleo de Atendimento e Petição Inicial (Napi), defensora pública Natali Massilon.



Enquanto aguardava pelo resultado do exame, Mailson conseguiu um trabalho de carteira assinada, mas ainda encontra dificuldades em relação ao filho, já que a criança não pode ter acesso aos direitos básicos se não possuir a certidão de nascimento. “Minha mãe foi botar ele na creche, mas não conseguiu. Disseram que só tem vaga quando ele tiver certidão e os documentos tudo certinho”, relata Mailson.



Para ter acesso aos serviços da Defensoria Pública:



NÚCLEO DE ATENDIMENTO E PETIÇÃO INICIAL – NAPI

Celular: (85) 98895-5513

E-mail: [email protected]

Mensagens de WhatsApp: de 8h às 12h e de 13h às 16hs



NÚCLEO DESCENTRALIZADO DO MUCURIPE

Telefone:(85) 3101.1079 – 8h às 12h e das 13h às 17h

Celular: (85) 98902-3847 – 8h às 12h

Celular: (85) 98982-6572 – 13h às 17h



NÚCLEO DESCENTRALIZADO JOÃO XXIII

Celular: (85) 98889-0856 – 8h às 12h e de 13h às 17h (WhatsApp)

E-mail: [email protected]



DEFENSORIA NO INTERIOR

Para contatos, clique aqui.

