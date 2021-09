Ex-chefe de facção que teria ordenado ataques é condenado a 12 anos de reclusão por homicídio

O homem condenado por ordenar os ataques no Estado em janeiro de 2019, ex-chefe do Comando Vermelho no Ceará, foi novamente condenado a 12 anos de reclusão por um homicídio ocorrido em 2009, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Antônio Edinaldo Cardoso de Sousa, 34, conhecido como “Naldinho”, foi condenado pelo Tribunal do Júri, por matar a tiros Carlos André Neto da Silva, com a justificativa de que a vítima estava repassando à Polícia informações sobre o esquema de tráfico de drogas.

À época, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresentou denúncia pedindo a condenação do chefe de facção por homicídio de motivo torpe. A sessão do Júri foi presidida pelo juiz Antônio Edilberto Oliveira Lima, da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Atuou na sessão, representando o MPCE, o promotor de Justiça Marcus Renan Palácio de Morais Santos, que é titular da 1ª Promotoria de Justiça do Júri da Capital cearense.

O júri foi formado por cinco mulheres e dois homens, que ouviram o depoimento do réu por videoconferência, pois “Naldinho” se encontra preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná.

A demora até o julgamento ocorreu em virtude de a defesa do traficante ter recorrido da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) de encaminhá-lo para o julgamento por meio de Júri Popular. O TJCE negou o pedido da defesa do traficante. A defesa entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), os quais também foram negados.



