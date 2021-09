Golpistas copiam perfis de restaurantes no Instagram com promoções falsas

Não é a primeira vez que restaurantes de Fortaleza comunicam aos clientes que, por meio de contas falsas no Instagram, golpistas oferecem bônus, brindes ou promoções falsas. Um dos estabelecimentos que teve suas informações copiadas em uma conta na rede social recentemente foi o Mandir, restaurante especializado em cardápio vegano, localizado no bairro Benfica, em Fortaleza.

Em novembro do ano passado, o restaurante vegano já tinha passado por essa situação. Foi criado um perfil no Instagram, com nome parecido ao da conta oficial do estabelecimento, e por meio dela, os golpistas entravam em contato com os clientes do restaurante. Nesta semana, o Mandir passa novamente por esse problema.

Em vídeo publicado no perfil verdadeiro, Maha Sati, a responsável pelo restaurante, informa que pela quarta vez criminosos tentam aplicar golpes em clientes. “Essa página de agora está bem profissional. Eles copiaram todos os nossos destaques, estão com bastante publicações, ou seja, estão movimentando essa conta ou clonaram a conta de alguém porque está com muitos seguidores e isso gera uma certa credibilidade para quem não conhece”, alertou.

A primeira ação da gestora foi enviar mensagens para cada um dos clientes para avisar do golpe. “Eu não me conformo e vou me dedicar também para evitar isso”, afirma Sati. “É triste porque estamos vivendo um momento em que as pessoas já estão tão desesperançosas, que quando alguém recebe uma mensagem informando que ganhou algo, faz com que a pessoa aja por impulso e passe seus dados”, disse.

Outros restaurantes da Capital já passaram pela mesma situação. O Green Vegg, também especializado em comida vegana, informou a tentativa de golpes por meio de seu perfil verdadeiro no Instagram. Conforme o estabelecimento, somente neste ano, dois perfis tentaram se apropriar de sua identidade para aplicar golpes nos clientes.

Camila Castro, a proprietária do estabelecimento, explica que os próprios clientes avisaram da mais recente tentativa de golpe, que aconteceu no último mês de agosto. Os criminosos entravam em contato com os seguidores da página verdadeira do restaurante e solicitavam endereço de e-mail e telefone deles para enviar um cupom de desconto.

Camila acredita que os golpistas tentariam clonar a conta do aplicativo de mensagens dos clientes. “Um deles chegou a passar seus dados e recebeu uma mensagem dos criminosos pedindo um código, que seria para acessar o WhatsApp por outro aparelho e enviar mensagem para os contatos da pessoa pedindo dinheiro”, disse. O restaurante alertou os clientes por meio de publicação em seu perfil e pediu que seus seguidores denunciassem a página falsa.

