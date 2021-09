Incêndio em vegetação dura mais de 24 horas no bairro Castelão

Um incêndio atingiu uma área de vegetação do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), no bairro Castelão, em Fortaleza, desde a tarde dessa quarta-feira, 15. Três guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE) foram deslocadas para conter as chamas que se alastraram por mais de 24 horas.

Cerca de 45 mil litros de água foram utilizados para conter o incêndio, que foi debelado pelas equipes dos bairros da Messejana, José Walter e reserva, por volta das 18 horas desta quinta-feira, 16. Uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) auxiliou o trabalho dos bombeiros em locais de difícil acesso.

Segundo o CMBCE, o incêndio não teve início dentro do CEU e não foram identificadas forças extremas da natureza que possam ter causado o fogo, restando portanto, o fator humano. No local permanecem pequenos focos de fogo em áreas isoladas.

