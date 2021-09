Avião com destino a Fortaleza colide com pássaro em São Paulo e tem decolagem abortada

Os passageiros do voo foram realocados em outra aeronave e partiram do aeroporto cerca de 1h30min depois. Não houve explosão no motor, mas somente danos, conforme explicou o piloto

Um voo da Latam, com destino a Fortaleza, abortou a decolagem no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após colidir com um pássaro, na manhã desta quinta-feira, 16, por volta de 11 horas. Em vídeo divulgado pelo portal G1 São Paulo, é possível ver o piloto da aeronave informando para os passageiros sobre o incidente, que causou danos no motor do veículo.

“Gente, durante a decolagem teve uma colisão com um pássaro. A equipe de manutenção já detectou que os pássaros realmente fizeram danos no nosso motor número um e não vamos seguir nesse avião, que ficará parado aqui em Congonhas. Vamos seguir em um avião que está perfeito e em total condições de seguir nossa viagem”, informou o piloto.

Não houve explosão após o choque, mas apenas danos contra o motor, que passará por perícia. Os passageiros do voo foram realocados “em completa segurança”, de acordo com a Latam, para uma outra aeronave, que partiu do local às 12h40min.

Em nota enviada ao G1, a Infraero, responsável pelo aeroporto, disse que vistoria realizada pela equipe do local não identificou vestígios do animal colidido. Conforme a empresa, Congonhas possui um programa com distintas ações para a eliminação de focos atrativos de animais. A Aeronáutica, por sua vez, disse que o caso é investigado.



