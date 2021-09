Violência contra a mulher e relações de poder é tema de live; assista

O debate ao vivo é parte do curso "O Papel do Homem no Combate á Violência Contra Mulher"

Live nesta quinta-feira, 16 de setembro, de 17 às 18 horas, debate a influência das relações de poder na sociedade na violência contra a mulher. O debate é parte do curso "O Papel do Homem no Combate á Violência Contra Mulher".

Participam Annette de Castro, membro fundadora do Grupo Mulheres do Brasil e líder do Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza, Aline Miranda, membro do Colegiado do Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza e líder do Comitê de Cultura de Paz, com apresentação da jornalista Paula Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a live:



Violência contra a Mulher e relações de Poder. O papel da sociedade no enfrentamento do fenômeno

Quando: 16/9

Horário: 17 às 18 horas

Debatedoras:

Annette de Castro - Membro fundadora do Grupo Mulheres do Brasil e líder do Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza

Aline Miranda - Membro do Colegiado do Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza e líder do Comitê de Cultura de Paz.

Apresentação: Paula Lima

Sobre o curso

O combate à violência doméstica e familiar contra a Mulher é papel de todos e a chave para a mudança desse crítico cenário também está na figura masculina, tanto como alvo de transformação como também agente transformador.

Participe do curso "O Papel do Homem no Combate á Violência Contra Mulher" e capacite-se para ajudar a salvar vidas. Totalmente gratuito, o curso é 100% à distância e ainda oferece certificação pela Uece. Inscreva-se e saiba mais em fdr.org.br/violenciacontramulher



Sobre o assunto Mulheres lutam para manter família fora das ruas e acessar serviços básicos

Homem que agrediu companheira com óleo quente é preso em Caririaçu

Tags