Duas mulheres são presas após ação da Polícia em ocupação de Fortaleza

Em outra ocasião, as famílias que ocupam o local também teriam sido atingidas por uma intervenção violenta da Polícia, que teria chegado atirando nos moradores com balas de borracha

A Polícia interveio em uma ocupação com 60 famílias no bairro Dias Macêdo, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 15. De acordo com um dos ocupantes, que terá sua identidade preservada, os agentes chegaram ao local com truculência, ordenando a saída das famílias do local, que atenderam à solicitação. A Polícia Militar explica que uma equipe de motopatrulhamento foi chamado pelo suposto proprietário do local e que houve prisão de duas mulheres que ocupavam o terreno.

Segundo fonte ouvida pelo O POVO, os agentes começaram a empurrar as famílias e conduziram duas mulheres à delegacia. Conforme o relato, a prisão ocorreu após os policiais pensarem que as duas estariam filmando a ação.

De acordo com a Polícia, as mulheres foram autuadas por desacato e esbulho possessório — quando a posse de um bem é tomada de forma injusta. Segundo relato dos agentes, elas teriam desacatado os profissionais de segurança. "Equipe do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPESP) e a viatura do Coordenador de Policiamento da Capital também se deslocaram em apoio à ocorrência e conversaram com as ocupantes do terreno", cita nota da PM.

Elas foram liberadas após atuação de advogados e o pagamento de uma fiança de cerca de R$ 2 mil, dividida entre as famílias do local.

CGD e Comissão de Direitos Humanos

O homem entrevistado pelo O POVO diz que a situação de tensão, marcada por ameaças por parte dos agentes, só ficou mais calma após os ocupantes chamarem a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e representantes da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará.

Essa não foi a primeira vez que a polícia interveio na ocupação, que está no local há cerca de um mês, segundo o ocupante. Em outra ocasião, os policiais teriam chegado atirando com balas de borracha e teriam atingido alguns dos ocupantes. No mesmo dia, os agentes — que estavam tanto à paisana como fardados — quebraram uma bicicleta e uma moto dos ocupantes.

“Ficamos com uma sensação ruim, porque o papel da polícia é dar proteção para as pessoas, e não chegar com truculência. Infelizmente, pagamos nossos impostos para sermos acuados pelo próprio sistema”, lamenta o morador. As famílias passarão a deixar a ocupação no período da noite, por medo de novos ataques. De acordo com o homem, a maioria dos ocupantes não têm salário fixo e estão próximos de serem despejados das casas que alugam.

Em nota, a Polícia Militar não comentou os relatos de truculência feitos pelo ocupante, mas disse que "em caso de ação policial em desacordo com os procedimentos legais de abordagem adotados pela Corporação, a denúncia pode ser feita junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Procurada, a CGD informou que nenhuma denúncia sobre a conduta de policiais militares na ocasião chegou ao órgão. Entretanto, a Controladoria disse que determinou apuração dos fatos narrados e, caso seja identificada transgressão disciplinar, instaurará de imediato procedimento administrativo.



A população pode fazer sua denúncia por meio de formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico do Sistema de Ouvidoria (SOU): www.ouvidoria.ce.gov.br (24 horas), bem como pessoalmente em nas unidades da CGD, nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Em Fortaleza, a sede do órgão está localizada na rua Pessoa Anta, 69 – Centro. Em outros municípios é possível buscar as Células Regionais: Em Juazeiro do Norte, na rua Maria Marcionilia Pessoa Silva, 800; Em Quixadá, na avenida Plácido Castelo, 2028; Em Sobral, na avenida Monsenhor Aloísio Pinto, 1300; e em Tauá, na rua Abigail Cidrão de Oliveira, s/n.

Leia a íntegra da nota divulgada pela PM:



A Polícia Militar do Ceará informa que por volta das 07h50 desta quarta-feira (15), equipe da 3ª Companhia do 19º Batalhão Policial Militar conduziu para Distrito Policial por esbulho possessório e desacato duas mulheres [identidade preservada] ocupavam terreno particular. A ação ocorreu após denúncia do proprietário do terreno.

Equipe do Motopatrulhamento da 3ª Cia do 19º BPM realizava policiamento de rotina quando transitando pela rua Marechal Bittencourt, no bairro Dias Macedo, foi parada por um homem que informou que teve o seu terreno, localizado na Rua Ferreira Lima, invadido. O homem informou ainda que já havia feito a denúncia na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e aguardava a chegada de uma viatura para atendimento da ocorrência.

Segundo o relato dos policiais, chegando ao local, as duas mulheres estavam no terreno invadido e teriam desacatado os profissionais de segurança. Equipe do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPESP) e a viatura do Coordenador de Policiamento da Capital também se deslocaram em apoio à ocorrência e conversaram com as ocupantes do terreno.

As duas mulheres foram apresentadas no 16º Distrito Policial onde foram autuadas em flagrante com base nos artigos 161 e 331 do Código Penal. As duas conduzidas pagaram fiança e foram liberadas.

Em caso de ação policial em desacordo com os procedimentos legais de abordagem adotados pela Corporação, a denúncia pode ser feita junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

