Após quase um mês da morte de feirante na José Avelino, inquérito policial ainda não foi concluído

Quase um mês após a morte do feirante Naison Abdenego de Sousa, 31, atingido por um disparo durante confronto entre ambulantes e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), na rua José Avelino, o inquérito que investiga o caso segue inconclusivo. A apuração, coordenada pela Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou ainda no dia 18 de agosto, poucas horas após a confirmação do óbito. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) ainda não definiu um prazo para a finalização do procedimento.

Segundo o DHPP, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) já remeteu à autoridade policial os laudos dos exame cadavérico, feito pela Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), e de comparação balística, realizado pela Coordenadoria de Perícia Criminal (Copec). Ainda faltam, contudo, os resultados de outros exames periciais que, segundo a PC-CE, estão em fase final de processamento na Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (Calf).

Somente após a conclusão do inquérito é que será possível saber de onde partiu o disparo que atingiu e matou o vendedor. A Secretaria da Segurança Cidadã de Fortaleza (SSC) não confirmou o uso de pistolas ou revólveres na ação. No entanto, um feirante que estava no local da ocorrência, ouvido pelo O POVO sob condição de anonimato, afirmou que o tiro teria sido efetuado por um guarda municipal.



Paralelo à investigação na esfera criminal, a SSC apura a responsabilidade administrativa dos agentes por meio de um procedimento de sindicância instaurado pela Corregedoria da GMF. Conforme a pasta, o processo investigativo está levantando as circunstâncias dos fatos e os indícios de autoria e materialidade da ocorrência que resultou na morte do feirante.

Família pede Justiça

No dia 25 de agosto, uma semana após a morte de Naison, feirantes e familiares da vítima realizaram uma manifestação na região do Paço Municipal, no Centro, para pedir agilidade nas investigações e uma resposta efetiva do Poder Judiciário contra o autor do disparo. "Eu quero justiça, porque meu filho saiu de casa para trabalhar, lutar pelo pão de cada dia, e vem uma pessoa e tira a vida dele", afirmou, em tom de indignação, Evenia Maria de Sousa Barros, 62, mãe de Naison, que também é feirante.

Guarda armada



O uso de armas de fogo por agentes da Guarda Municipal foi regulamentado em 2017 na Capital, por meio da assinatura de um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Federal (PF). O acesso ao armamento, no entanto, somente é permitido a profissionais que participam de formações com aulas teóricas e práticas, além de um rigoroso processo de avaliação psicológica.



Segundo a GMF, as armas devem ser utilizadas exclusivamente em situações de risco iminente. “O procedimento padrão da Guarda Municipal para controle de Distúrbios Civis é com armamento de baixa letalidade. Se alguém usou arma de fogo na operação, a polícia está investigando”, disse o órgão ao O POVO poucas horas após a morte do vendedor.

