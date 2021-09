Bombeiros fazem parto dentro de carro estacionado em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará ajudou no parto de uma menina na noite desta segunda-feira, 13, dentro de um carro estacionado na avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Leste-Oeste. A criança é saudável e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. A mãe, Maria Juliana Faustino, 27, passa bem.

Segundo o tenente Francisco Mendes, por volta das 18h30, a viatura do Corpo de Bombeiros se deslocava pela via, vindo da Barra do Ceará, quando a irmã de Juliana parou a viatura e pediu ajuda. “Foi algo muito rápido. A população se mostrou disponível a ajudar”, conta o tenente. Ainda de acordo com o ele, o parto foi muito rápido.

Corpo de Bombeiros ajudaram no parto de uma jovem na avenida Leste Oeste (Foto: Foto: Corpo e Bombeiros)



“É algo muito gratificante poder ajudar a dar a vida, principalmente para nós que lidamos diariamente com o sofrimento, em resgate de vítimas presas a ferragens”, emociona-se ele. O tenente completa que, em um momento de pandemia, quando lidamos com a perda de familiares e companheiros de trabalho, ter em mãos uma vida nova, revitaliza.



