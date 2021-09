40 homens recebem orientação sobre cuidado com gestante e do filho na primeira infância

O Programa P, uma iniciativa da Organização Não Governamental (ONG) Instituto de Arte e Cidadania do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza ajudou Venilson Paixão, 38, a quebrar algumas amarras, principalmente as do machismo. “A participação dos pais é muito importante na criação do filho. Porque muito da criação da criança é colocada como de responsabilidade toda da esposa, da mãe e não é para ser assim”, diz. Ele conta que já tinha consciência do papel de pai e, com as formações, a ideia se tornou certeza e prática cotidiana.

“Pai não é só fazer. É trocar fraldas, acordar de madrugada, dar banho. Não tem coisa melhor que participar da criação do filho”, ensina ele, que é um dos 40 homens a iniciar a segunda turma do projeto. Nele, os pais recebem formação sobre paternidade responsável, o verdadeiro papel do pai numa família, fazem cursos sobre os cuidados com os bebês e têm acompanhamento, em grupos de Whatsapp, do cotidiano com os filhos. Na manhã desta sexta-feira, 10, os 40 homens receberam, na sede do Instituto, no bairro Antônio Bezerra, uma cesta básica.

O programa começou em dezembro de 2020 e, apesar de estar em sua segunda turma, ainda é um projeto piloto. O objetivo dele passa ainda pela orientação sobre a participação do homem ainda durante a gravidez. Cláudio Pinho, titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), aponta que um dos focos é o de envolver cada vez mais o pai na criação. “Nós, pais, temos um passado de educação muito machista, em que a mulher que devia cuidar da criança e a ideia é romper com isso. Para que o pai possa acompanhar desde a gravidez do seu filho ou filha até o crescimento. Isso vai ser muito importante,tanto para aumentar a afetividade do pai com o filho como para desenvolvimento da criança”, descreve.

No Programa P, pais recebem formação sobre paternidade responsável (Foto: Angélica Feitosa)



O secretário diz não ter dúvidas que o projeto vai fazer com que tenhamos um futuro melhor para essa geração de crianças. “Lógico que nós estamos começando com quarenta famílias, são quarenta pais hoje que se colocam para trabalhar, para fazer carinho, para brincar, para acompanhar e educar o seu filho ou filha, mas não tenho dúvidas que projeto vai se espalhar pelo Estado, pelo Brasil e nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter umas crianças sorrindo e alegria”, espera.

Os homens serão divididos em dois grupos de 20, e o projeto terá duração de seis meses. Após esse período, serão avaliados os resultados sobre as evidências do impacto da iniciativa, que conta com momentos de formação e visitas domiciliares. Todos os participantes integram o programa Cresça com seu Filho/ Criança Feliz, que atende mais de três mil famílias na Capital. Um desses pais é Francisco Lima, 31, que está à espera do segundo filho. “Já tenho um filho de 12 anos. Agora a gravidez ainda está no início, com três meses. E o que eu espero é que com mais orientação eu possa ser mais presente e fazer a diferença”.

Monalice Batista, presidente da ONG Instituto de Arte e Cidadania do Ceará, informa que o projeto quer mostrar para as famílias que as responsabilidades devem ser compartilhadas. Para o programa, foi feita uma busca ativa na região do bairro Antônio Bezerra. “É necessário que as pessoas tenham o desejo de participar, não adianta querer forçar. Não foi feito um convencimento, eles, os pais, entenderam, neste primeiro momento, que deveriam participar do programa e estão aqui, participando, abraçando projeto que vai ser de grande valia para o crescimento e desenvolvimento dos filhos”, conclui.





