Vídeo digital mostra como será o Centro de Gastronomia Tradicional da Sabiaguaba; acompanhe as obras

A região da Sabiaguaba, em Fortaleza, na continuação da CE-010, segue em obras para a construção do Centro de Gastronomia Tradicional da Sabiaguaba. Em julho, as barracas que estavam alocadas às margens do Rio Cocó foram demolidas para dar espaço a mais uma etapa de implementação do empreendimento. O vídeo digital divulgado pelo Governo do Estado mostra como deve ficar a região após a conclusão das obras.



LEIA MAIS| Barracas da Sabiaguaba são derrubadas para construção de Centro Gastronômico



Confira como vai ficar o Centro de Gastronomia Tradicional da Sabiaguaba

Confira como estão atualmente as obras no local

O empreendimento ocupará uma área total de 2,49 hectares, entre a ponte da Sabiaguaba e a curva do Rio Cocó. Serão 17 quiosques com 70 mesas, além de bancos para contemplação e cobertura retrátil. O principal ponto frisado pelo projeto é a implementação do saneamento básico, que não existia no local.

As obras são de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Superintendência de Obras Públicas (SOP), com custo total de R$ 11.845.622,63, previsto no edital de licitação. Além da construção do equipamento, a Sema projeta a capacitação dos barraqueiros que atuavam na região para oferecer serviços dentro de uma "perspectiva sustentável”, como aponta a gestão.

LEIA MAIS| Projeto transforma barracas da Sabiaguaba em Centro de Gastronomia; veja imagens do projeto



O local, segundo planejamento, será gerido pelos proprietários dos estabelecimentos, a partir de Cooperativa, que terá o apoio da Sema. Até que as obras sejam concluídas, os 17 barraqueiros que atuam no local deverão receber R$ 5 mil mensais do Governo. O valor foi discutido com os trabalhadores da região, de acordo com Luiza de Sousa Silva, presidente das Associações de Moradores da Sabiaguaba e dos Comerciantes do Centro, ainda em julho.

Serão instalados também um píer para receber barcos destinados aos passeios no Rio e uma cabine do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Tags