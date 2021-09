PM apreende pistola e munições durante patrulhamento de rotina no José Walter

Uma pistola e 13 munições calibre .40 foram apreendidas durante patrulhamento realizado por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Cpraio), da Polícia Militar (PM), na noite dessa quarta-feira, 8, no bairro José Walter. O material foi encontrado abandonado entre dois blocos residenciais.

Segundo a Polícia, os militares realizavam patrulhamento preventivo com o objetivo de manter a ordem pública e a segurança quando, durante uma incursão, os agentes encontraram uma arma de fogo jogada no chão. Os policiais recolheram o equipamento, que estava municiado. Foram realizadas diligências em todo o entorno do local onde o instrumento foi encontrado, mas nenhum suspeito foi capturado.

A pistola e as munições foram apreendidas e encaminhadas até o 13º Distrito Policial (DP), na Cidade dos Funcionários. O procedimento foi transferido para o 8º DP, no bairro José Walter, que investiga o caso com o intuito de identificar e localizar o proprietário da arma de fogo.

