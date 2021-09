Motorista em carro automático avança sobre supermercado e fere idosa no Papicu

O entorno do Centro Dragão do Mar chama atenção pela junção de cores que trouxe nova vida para a região. Nesta sexta-feira, 13, a área passa por uma renovação das sinalizações. A previsão é que, durante o fim de semana, a população já possa usufruir do espaço.



"Essa área foi a primeira do projeto intitulado 'Cidade da Gente'. Fechamos essa rua e transformamos em um grande espaço de convivência. O Dragão do Mar é uma referência, pensamos em colorir o espaço de uma maneira bem lúdica", explica Diego Veras, coordenador de mobilidade urbana da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Veras destaca, ainda, a mais nova atração da área, que passa a contar com a maior amarelinha do Brasil, com cerca de 400 quadradinhos e 180 metros de extensão.

"Estamos concluindo, fazendo mais brincadeiras lúdicas no espaço. Assim surgiu a ideia de fazer uma grande amarelinha, que é uma brincadeira muito conhecida. Sempre que fazemos algo mais diferente, atrai a criançada", relata.

LEIA TAMBÉM| Bolsonaro no Cariri: "Continuamos defendendo a bandeira do Padre Cícero"

De acordo com a AMC, a ação realizada nesta sexta-feira busca revitalizar a área novamente, já que as sinalizações acabam ficando desgastadas com o tempo.

O projeto "Cidade da Gente" chegou à região do Dragão do Mar ainda em 2018. Desde então, o local ganhou novas cores, jarros de plantas e alguns bancos. Além da beleza, a região se torna apropriada para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência.

O projeto possui inspiração em ações realizadas em outras cidades do mundo, como São Paulo, Bogotá (Colômbia) e Mumbai (Índia). Em Fortaleza, Veras comemora explica que os resultados do projeto devem ser comemorados.

"Aqui tivemos um retorno muito positivo. Vemos as pessoas interagindo. É o que chamamos de urbanismo tático, quando a gente atrai as pessoas para um local que era degradado, e traz mais segurança para elas", finaliza Veras.

LEIA TAMBÉM| "Decisão lamentável", diz Camilo após TRF-5 derrubar liminar de exigência sanitária

Tags