Fortaleza retoma acompanhamento de saúde dos beneficiários do Bolsa Família

Fortaleza retomou nesta sexta-feira, 3, o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família. A retorno foi determinado pelo Ministério da Saúde por meio de divulgação de nota técnica. A atividade estava suspensa há um ano e meio devido à pandemia da Covid-19.

Devem comparecer aos postos de saúde as famílias com crianças menores de 7 anos (6anos, 11 meses e 29 dias), mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), gestantes e lactantes para realizar o acompanhamento de saúde. Serão verificados o peso, a altura e a atualização do cartão de vacina.

LEIA MAIS | Vacina contra febre amarela é inserida no calendário de rotina em Fortaleza

Para ter direito ao benefício, é necessário que a caderneta de vacinação das crianças dependentes dos beneficiários esteja atualizada, assim como o cartão de pré-natal das gestantes. O não cumprimento das condicionalidades pode levar à suspensão e até bloqueio do benefício.

No dia do comparecimento no posto de saúde, os beneficiários devem levar o cartão de acompanhamento do Bolsa Família, cartão do Número de Identificação Social (NIS), caderneta de vacinação das crianças e o cartão das gestantes. As unidades de saúde funcionam das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Não é necessário realizar agendamento.

LEIA TAMBÉM | Perdeu o dia D de vacinação em Fortaleza? Saiba como fazer para ser vacinado

Confira a lista dos postos de saúde de Fortaleza:

Regional de Saúde I

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Francisco Domingos (Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará)

Fernando Façanha (Rua Rio Tocantins, s/n - Jardim Iracema)

Floresta (Rua Ten. José Barreira, 251 - Álvaro Weyne)

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Paulo de Melo (Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo)

4 Varas (Rua Profeta Isaías, 456 – Barra do Ceará)

Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)

Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 – Barra do Ceará)

- Regional de Saúde II

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 - Luciano Cavalcante)

Flávio Marcílio (Av. Abolição, 416 – Mucuripe)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Miriam Porto Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)

Odorico de Morais (Rua Esperantina, s/n - Cais do Porto)

Pio XII (Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

- Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 – Pici)

Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade)

Cdfam Profº Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Eliézer Studart (Rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes)

Fernandes Távora (Rua Maceió, 1354 - Henrique Jorge)

Francisco Pereira De Almeida (Rua Paraguai, 351 - Bela Vista)

George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 - Quintino Cunha)

Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha)

Humberto Bezerra (Rua Hugo Victor, 51 - Antônio Bezerra)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)

Mariusa Silva Sousa (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Sobreira de Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube)

Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube)

- Regional de Saúde IV

Abel Pinto (Travessa Goiás, s/n - Demócrito Rocha)

Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n – Dendê)

Gothardo Peixoto F. Lima (Rua Irmã Bazet, 153 - Damas)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)

Jose Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes)

Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)

Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União)

- Regional de Saúde V

Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Dom Lustosa (Rua A, s/n - Granja Lisboa)

Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 - Granja Lisboa)

Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s/n - Granja Portugal)

Graciliano Muniz (Rua 106, 345 - Conjunto Esperança)

Guarany Mont'alverne (Rua Geraldo Barbosa, 3230 - Granja Lisboa)

João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)

João Elísio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n – Aracapé)

José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)

José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa Conjunto Ceará)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)

Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)

Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa Conjunto Ceará)

Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

- Regional de Saúde VI

Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)

Anísio Teixeira (Rua Guarany, 355 - Pq. Itamaraty)

César Cals de Oliveira (Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)

Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)

Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista)

Evandro Ayres de Moura (Av. Castelo de Castro, s/n - Conj. Palmeiras)

Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Escola Municipal Bárbara de Alencar - Uaps Fausto Freire (Av. Isabel Bezerra, 416 - Parque Santa Maria)

Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)

Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 – Sapiranga)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)

José Barros de Alencar (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)

Luís Franklin (Rua Alexandre Vieira, s/n - Coaçu)

Manoel Carlos Gouveia (Av. Des. Faustino Albuquerque, 486 - Jardim das Oliveiras)

Maria de Lourdes (Rua Reino Unido, 115 – Jardim das Oliveiras)

Maria Grasiela (Rua Edésio Monteiro, 1450 - Santa Fé)

Marcus Aurélio Rabelo (Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena)

Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)

Messejana (Rua Guilherme Alencar s/n - Messejana)

Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n - Sapiranga Coité)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Otoni Cardoso do Vale (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)

Sítio São João (Rua Verde Cinco, 71 – Jangurussu)

Terezinha Parente (Rua Nelson Coelho 209 – Lagoa Redonda)

Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 – Barroso)



Tags