Porto de Fortaleza conquista duas categorias no prêmio Portos + Brasil

Movimentação de Cargas com 12,5% e Variação de Margem EBITDA com 354% foram responsáveis pelo 1º e 2º lugares, especificamente, nas categorias; cerimônia foi realizada na noite dessa quarta-feira, 1º

A Autoridade Portuária Companhia Docas do Ceará, administradora do Porto de Fortaleza, foi premiada duas vezes na segunda edição do Prêmio Portos + Brasil, na noite desta quarta-feira, 1. Entre os prêmios estava o 1º lugar na categoria Movimentação de Cargas. A instituição também levou para casa o 2º lugar na categoria Variação da Margem EBITDA. A solenidade aconteceu no Clube Naval, em Brasília. Na ocasião também foi lançado o Programa Futuro do Setor Portuário, que terá quatro eixos: Melhoria da Regulação, Modernização da Gestão, Capacitação e Inovação.



O prêmio na categoria Movimentação de Cargas, se deve ao bom desempenho da CDC, ao registrar aumento de 12,5% na movimentação de cargas em 2020, comparado a 2019. Ao todo, foram 4,9 milhões de toneladas, das quais 2,3 milhões de toneladas de granel sólido. Já o 2º lugar na categoria Variação da Margem EBITDA é decorrente do expressivo crescimento de 354% do EBITDA.

Com 83 anos de história, o Porto de Fortaleza tem demonstrado bons resultados em desempenho operacional e econômico, tendo em vista os resultados obtidos nos processos de cessão, como a finalização bem sucedida do leilão do MUC01, o leilão em em andamento do MUC59 e a área destinada às atividades pesqueiras em Camocim.

Em discurso, a diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, Mayhara Chaves, ressaltou que o reconhecimento é fruto de muitos esforços. “Primeira mulher a subir nesse palco e pela segunda vez é muito gratificante por ter o nosso trabalho reconhecido. Quero pedir para o diretor Mário Jorge, representando todos os colaboradores da companhia, se levantar. São 38 anos de dedicação e é disso que a gente precisa. Um agradecimento especial aos operadores portuários públicos, pois sem eles não teríamos esse resultado”, pontuou Mayhara.

Sobre o assunto Navios cumprem quarentena em Fortaleza após testes positivos para Covid

Porto do Pecém inaugura 3 novas áreas para paradas de navios e prevê aumento na movimentação portuária

“Muito mais que fazer o dever de casa, é saber que estamos sendo referência em gestão. O Prêmio Portos + Brasil é uma conquista de todos que trabalham no Porto de Fortaleza" , concluiu a diretora-presidente.

Já o diretor de Administração e Finanças da CDC, Humberto Castelo Branco, falou sobre os impactos da pandemia da Covid-19 e a crise econômica. “As ações como a reestruturação organizacional, o efetivo programa de redução de despesas e o incremento das receitas, adotadas pela diretoria da Companhia Docas do Ceará ao final de 2019 e ao longo de 2020, permitiram, de forma efetiva, o sucesso obtido nos resultados financeiros e na considerável melhoria dos nossos indicadores econômicos. Estamos preparados, técnica e financeiramente, para os próximos desafios, em que os reflexos das ações implantadas até o momento e aquelas a serem efetivadas robustecem nossa expectativa que será, também, um ano de sucesso para nossa companhia", garantiu Humberto Castelo Branco.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Polícia conclui inquérito sobre latrocínio em shopping e indicia cinco pessoas

Programa Leitura na Praça é retomado em Fortaleza nesta terça-feira, 31

Vacina contra febre amarela é inserida no calendário de rotina em Fortaleza

Sete Centros de Educação infantil deverão ser entregues até o fim do mês em Fortaleza

Suspeito de chefiar o Comando Vermelho no Ceará é o décimo capturado da lista de recompensas

Tags