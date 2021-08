PM prende dois jovens com moto roubada há poucos instantes

Dois jovens foram presos em flagrante com uma motocicleta roubada momentos antes, nas proximidades de uma rede de supermercados por atacado, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 26. O veículo foi roubado no bairro Jacarecanga. Durante perseguição policial, Thiago Alves de Lima, 28, e Cleilson de Lima Rodrigues da Silva, 19, se chocaram contra um muro, ficaram feridos e foram encaminhados a uma unidade hospitalar, onde permanecem sob escola. O caso foi encaminhado ao 34° Distrito Policial, e os dois foram autuados por roubo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Cpraio) estava em policiamento de rotina nas proximidades de um supermercado, no bairro Carlito Pamplona, quando dois homens em uma motocicleta cruzaram com a equipe militar na rua Plácido de Carvalho com avenida Francisco Sá. Na ocasião, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada da composição, e deu-se início ao acompanhamento tático.

Mais à frente, na rua Dom Hélio Campos, a dupla perdeu o controle da motocicleta e se chocou contra a lateral de um carro, parando contra a varanda de uma residência e provocando a queda da estrutura. Os suspeitos sofreram lesões e foram encaminhados a uma unidade hospitalar, onde permanecem sob escolta policial.

A moto utilizada na tentativa de fuga, uma Bros preta, havia sido roubada há poucos instantes da ocorrência. Com os suspeitos, foi apreendido um revólver Rossi calibre .22 com sete projéteis intactos.

A ocorrência foi apresentada no 34° Distrito Policial, onde foi feita autuação por roubo. Thiago tem três passagens pela Polícia por roubo, duas por tráfico de drogas, uma por receptação, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica. Cleilson tem duas passagens por roubo.



