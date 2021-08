"O início do fim de um pesadelo", diz mãe de adolescente com deficiência vacinada

Assim que o técnico de enfermagem chegou a casa, no Monte Castelo, Jordânia Pereira da Silva, 13, arregaçou logo a manga do braço esquerdo e, ao ter a vacina contra a Covid-19 aplicada, soltou um: “Ai, que vacina boa”. A jovem, nascida com mielomeningocele, uma má formação na coluna, e com hidrocefalia, comemorou com um gritinho e o outro braço levantado, punhos cerrados, ao receber o aval do profissional: “Pronto, já está vacinada”. Jordânia foi uma das primeiras adolescentes entre 12 e 17 anos a receber o imunizante no primeiro dia da campanha para este público, com foco nos jovens restritos ao leito.

De acordo com os cadastros realizados na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), cerca de 100 adolescentes sinalizaram a condição de restritos ao leito até essa quarta-feira, 25. O público adolescente restrito ao leito deve aguardar a chegada das equipes de vacinação, que atuam das 8 às 17 horas. Os profissionais trabalham uniformizados e paramentados com todos os equipamentos de proteção individual (EPIs). Socorro Pereira, 35, mãe de Jordânia, disse que a ligação que recebeu nesta quarta, informando a vacina, a deixou tão feliz que ela mal dormiu. “Ela já tem tanto problema, mas este, Covid, está cada vez mais perto de se livrar”, comemora.

Desde que Jordânia nasceu, dona Socorro largou o emprego e leva a vida a cuidar da filha. “É um prazer pra mim”, orgulha-se. A mãe e o pai da menina, Jordão Vieira Figueiredo, 35, já tomaram a primeira dose. “É o início do fim de um pesadelo”, conta. A família de Jordania Pereira da Silva, 13, não aguentava mais de tanta ansiedade para ver a jovem vacinada.

A Prefeitura reforça que, para ter acesso ao agendamento da vacinação, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital. No caso das pessoas que não possuem acesso à internet ou que tenham alguma dificuldade para realizar seu cadastro, a Prefeitura continua disponibilizando o cadastramento nos seguintes locais:

- 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS);

- sete terminais de ônibus;

- centrais de atendimento da AMC (shoppings Benfica e RioMar Fortaleza);

- Cuca José Walter e Cuca Jangurussu;

- Centro Cultural Canindezinho.



