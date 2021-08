Ação da Sefaz e SSPDS resulta em recuperação de R$ 425 mil de ICMS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DCCOT), apreendeu no último sábado, 14, uma carga de 22 toneladas de queijo muçarela com notas fiscais irregulares. A mercadoria, avaliada em R$ 748 mil, estava em um caminhão nas proximidades do Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza.

A ação faz parte de uma investigação conjunta das Secretarias da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) e da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que por meio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) e da PC-CE, resultou na recuperação de mais de R$ 425 mil referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multas.

Após constatarem a irregularidade, os auditores da Sefaz aplicaram infração no valor de R$ 201,9 mil, referentes ao ICMS e à multa. A quantia foi paga e os produtos liberados. Durante a fiscalização, os servidores interditaram o depósito clandestino onde as peças de queijo seriam armazenadas. No local, havia mais três mil quilos de queijo muçarela, sem notas fiscais, em uma câmara fria. Em uma outra sala, foram localizados 800 quilos de presunto e 180 quilos de linguiça em condições precárias de acondicionamento.

Nessa terça-feira, 17, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) esteve no local e verificou que as peças de queijo estavam adequadas para o consumo. A partir desse laudo, os auditores da Fazenda puderam autuar o estabelecimento, aplicando um auto de infração no valor de R$ 33 mil relativo ao ICMS devido e à multa. Já os quilos de linguiça e presunto foram considerados impróprios ou vencidos pela Agefis e serão incinerados.

A Agência determinou ainda que o estabelecimento deve adotar vários procedimentos sanitários, como higienização, controle de pragas, armazenamento e acondicionamento correto dos alimentos. A titular da DCCOT, delegada Kamilly Campos, explicou, por meio de nota, que as investigações iniciaram na especializada com foco no setor de laticínio, em especial, queijo muçarela oriundo de outros Estados, visando o combate à fraude fiscal, à concorrência desleal e aos crimes contra o consumidor.

Segunda ação em menos de dez dias

A ação de sábado, 14, foi a segunda desenvolvida pelas Forças de Segurança e a Sefaz-CE. No último dia 6, um caminhão com cerca de 20,7 toneladas de queijo muçarela foi apreendido por transportar carga sem notas fiscais. A apreensão aconteceu no Município de Caucaia, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A carga foi avaliada em R$ 579,6 mil. Nessa operação, foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 191,2 mil, também referentes ao ICMS e à multa.

A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, e o gestor da SSPDS, Sandro Caron, ressaltaram a cooperação entre as Forças de Segurança Pública e a Sefaz no combate à sonegação de tributos fiscais estaduais.



