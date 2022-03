Aplicativo de mobilidade urbana traz economia para motoristas e passageiros

Com uma fundação totalmente nativa do estado do Ceará, Vyse, o app que já conta com mais de dois mil motoristas e seis mil passageiros cadastrados no programa, se torna preferência devido a seu gerenciamento de preços dinâmicos entre motoristas e passageiros, disponibilização de promoções e códigos de desconto, além de oferecer opção de motoristas mulheres, exclusivo para passageiras.

São notáveis as diferenças entre Vyse e outros programas de mobilidade em relação aos motoristas. Algumas delas incluem ser o único app com taxa fixa para viagem finalizada, valor esse que em aplicativos concorrentes sofre alterações de tempos em tempos, a partir de consequências como aumento da gasolina - o que resulta em queixa de passageiros por viagens mais caras e cancelamentos.

Mostrando essa e diversas outras maneiras de solução de problemas no mercado de transporte em Fortaleza, a startup fechou o ano de 2021 com 35 mil viagens finalizadas, dividindo o faturamento em um ecossistema que utiliza os aplicativos App Vyse e Vyse Bank.

Para 2022, a Vyse busca atingir grandes números: planeja aumentar o número de motoristas cadastrados para até 50 mil, chegar a ocupar até 35% do mercado de transporte individual por aplicativo, realizar 63 viagens por dia e um milhão por mês. A meta ainda inclui chegar a 20 mil contas cadastradas na plataforma Vyse Bank.

SERVIÇO

Vyse

Site: https://vysebrasil.com.br/

Telefone: (85) 98125 6623 (WhatsApp)

Nas lojas de aplicativo:

Vyse Passageiro

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobapps.client.vyse

iOS: https://apps.apple.com/br/app/vyse-passageiro/id1573068238

Vyse Motorista

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobapps.driver.vyse

